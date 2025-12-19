我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)
舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)

舊金山聯合學區（SFUSD）因應明年度高達1.02億元的預算缺口，近日提出多項削減開支方案，引發家長、教師與部分社區人士強烈反彈。學區官員表示，學生人數持續下滑，導致州政府撥款減少，迫使學區必須重新檢視支出結構，但相關提案已讓不少家庭憂心將衝擊教學品質與學生支持服務。

舊金山聯合學區學區教育委員會17日晚間舉行的會議吸引大批民眾到場，會場內座無虛席，場外亦有家長、教師與學生集結高喊口號，表達反對削減預算的立場。多位與會者手持標語，要求學區以學生為優先，現場公眾發言一度情緒激動。

學區家長，單親媽媽特洛（Reina Tello）指出，她的孩子就讀於Excelsior一所小型高中，該校過去曾在預算爭議中面臨關校風險。她說，「把這樣的壓力再一次加諸在家庭身上，真的讓人憤怒，這是不必要的負擔。

對此，學區發言人杜德尼克（Laura Dudnick）強調，目前並未提出任何關閉學校的計畫，呼籲家長不要過度恐慌。不過，她坦言，學區正評估多項節流措施，包括將國中每日七節課縮減為六節、裁減學區辦公室的非校園行政職位，以及調整校內人力配置。

杜德尼克表示，學區正尋求「更具創意的解決方案」，希望在資源有限的情況下，仍能盡力為學生提供最佳的教育與服務。

多名教育工作者在會中警告，若削減社工與輔導人員，恐對學生心理健康造成長遠影響。一名社工直言，相關工作需要專業訓練，「如果這些職位被取消，誰來承擔風險評估與學生支持的責任？」

學區表示，當晚會議並未做出任何最終決定，未來仍將持續舉辦社區說明會，蒐集各界意見。17日的會議也是舊金山聯合學今年最後一次教育為援會議，下一次會議將於明年1月13日舉行，學區須在6月前完成最終預算定案。

舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)
舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)
舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)
舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)

學區 舊金山 心理健康

上一則

聖塔克拉拉縣 新年度撥款13.3億守護兒少

下一則

告別乾燥 北加將迎連續一周降雨

延伸閱讀

新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果

新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果
新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬

新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬
波士頓市長吳弭：新任期施政首重教育

波士頓市長吳弭：新任期施政首重教育
達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工
威徹斯特郡Scarsdale學區 教師薪資冠紐約州

威徹斯特郡Scarsdale學區 教師薪資冠紐約州

熱門新聞

Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里