8910萬收購酒店改建學生公寓 產權移轉聖荷西州大

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西州大購入新資產作為學生公寓。（記者龔玥/攝影）
聖荷西州大購入新資產作為學生公寓。（記者龔玥/攝影）

由高樓酒店改建而成、為學生提供可負擔住宿的「Spartan Village on the Paseo」學生住宅大樓，如今已成為聖荷西州立大學（SJSU）的資產。根據聖塔克拉拉縣於12月1日完成登記的產權契約，學校以8910萬元完成整棟大樓的收購。

這棟位於南市集街（South Market Street）184號的13層大樓，原是Signia by Hilton San Jose飯店的南塔樓，共264間客房。開發商Throckmorton Partners在2023年以7310萬元購入後，與SJSU合作進行大規模改造，將原本的飯店轉型為以學生需求為核心的住宅空間。今年8月以「Spartan Village on the Paseo」名義啟用，可提供679個床位，最高可容納811名學生。

此次購置經費來自加州「高等教育學生住房補助計畫」，讓SJSU能以快於新建住宅的方式，迅速增加校區周邊的學生住房供給。

SJSU校長辛西婭・特涅恩特-馬特森（Cynthia Teniente-Matson）表示，這次收購象徵校方與開發商成功合作的成果，並強調該開發案為學生帶來急需的可負擔住宿選項。「這項購案是具里程碑意義的合作結晶，大幅提升我們的校園環境。Throckmorton團隊在改造過程中展現高度專業與合作精神，讓學生住房得以更快完工，我們非常感謝他們的投入。」Throckmorton Partners先前曾將大樓租給SJSU，同時提供購買選項，為此次順利完成交易奠定基礎。

矽谷土地使用顧問公司Silicon Valley Synergy負責人鮑伯・斯泰德勒（Bob Staedler）表示，SJSU透過改建既有飯店來增加住房供給，是「務實且聰明的策略」。他指出，相較於在市中心另建一棟學生住宅大樓，改造酒店不但更快、成本更具效益，也能及早緩解學生住宿壓力。

新學年開始後，Spartan Village on the Paseo成為SJSU校園生活的新延伸據點，為數百名學生提供交通便利、地點優越的市中心住宿選擇。

加州 矽谷 聖荷西

