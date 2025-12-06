我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

庫比蒂諾Vallco開發案 可負擔房減6成 辦公空間也減25%

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「興起」開發案原本的構想圖。(翻攝自庫比蒂諾市府)
「興起」開發案原本的構想圖。(翻攝自庫比蒂諾市府)

庫比蒂諾瓦爾科購物中心（Vallco）舊址的開發案「興起」， 建商修改原訂計畫，可負擔住房的數量將會減少六成。

聖荷西焦點報報導，庫比蒂諾市Vallco舊址興建的大型住宅、辦公和零售綜合體項目，開發商為了使項目「在財務上可行」，將可負擔住房的數量減少了60%，辦公空間減少了25%。

桑德希爾地產公司（Sand Hill Property Company）於11月26日，即感恩節前一天，向庫比蒂諾市長提交了一份修訂後的方案，市政府有60天的時間做出回應。該項目名為「興起」（The Rise），首批建築物預期將於明年初破土動工。

這個備受爭議的項目—經歷了將近十年的訴訟、公投、方案修改以及在沙加緬度的遊說—對於庫比蒂諾市實現州政府規定的新建住房目標至關重要。「興起」計畫經濟適用房數量的減少將使這些目標的實現更加困難。

庫比蒂諾市必須在2031年前新增4588套房屋才能達到州政府的要求，其中1880套必須被認定為面向低收入居民的可負擔住房。The Rise計畫的總住宅數量與市政府2024年批准的最新方案保持一致，仍為2669套住宅，總建築面積480萬平方呎。但現在Sand Hill公司希望將低於市價的住宅數量從890套減少到356套。

如果市政府接受修改後的方案，辦公空間也將從200萬平方呎減少到150萬平方呎。該項目將取消兩棟辦公大樓，並縮減兩座辦公大樓的高度——一座從18層減少到八層，另一座從12層減少到七層。零售空間將維持穩定，約22萬5000平方呎。

「提交給市政府的規畫方案包含對項目審批的必要修改，以確保The Rise項目在財務上可行，並證明開發建築物和擬建社區配套設施所需的投資是合理的，」The Rise項目執行官莫爾茲（Reed Moulds）在11月26日公司網站上發表的一篇文章中寫道。

低收入 公投 聖荷西

上一則

華裔媽媽創業 亞裔芭比娃娃2周年 走進全美商場

下一則

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

延伸閱讀

美烏官員擬於邁阿密再談和平方案 多方調整持續磋商

美烏官員擬於邁阿密再談和平方案 多方調整持續磋商
紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾
15層開發案 有望成山景城最高建築之一

15層開發案 有望成山景城最高建築之一
賴清德：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制

賴清德：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制
不讓居服員淪廉價工 日本長照派遣公司推「自費」方案

不讓居服員淪廉價工 日本長照派遣公司推「自費」方案

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡