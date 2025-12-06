聖荷西移動房屋擬漲租 弱勢家庭更住不起

聖荷西住房部門正考慮調漲移動房屋出售時，地租將一次性上漲至10%，有些移動房屋園區還包括游泳池，設備不輸一般房屋社區。（翻攝自Google Map）

根據聖荷西 焦點報報導，聖荷西住房部門正考慮調整移動房屋（mobile home）的地租政策，其中包括地主出售移動房屋時，地租可一次性上漲至10%。這項政策讓許多移動房屋的居民強烈不滿，認為可能讓弱勢家庭面臨更高的居住成本。

根據目前規定，每年移動房屋的地租漲幅不得超過3%至7%，超過此幅度的漲幅需要市政府批准，除非房屋被棄置、居民被驅逐或交易失敗，否則不得將租金 提高。

移動房屋又稱為預製房屋，房屋所有權人只擁有房屋，並沒有擁有土地，屋主每個月得向移動房屋園區的所有者支付土地租金，而園區土地所有權人得負責維護房屋外部的一切設施，包括瓦斯管道和水管等。

根據聖荷西市府統計，全市共58個移動房屋園區，超過1萬個移動房屋位置，適用於現行租金政策，這些移動房屋也被視為聖荷西為數不多的經濟適用房之一。以聖荷西維德（Verde）移動房屋園區來看，每間屋子的土地租金從每月800至1650美元不等。

居住在移動房屋的聖荷西移動房屋委員會委員芬恩（Daniel Finn）表示，2017年聖荷西市府就曾試圖修改這項政策，當時市府、土地所有者和移動房屋屋主間進行了充分的社區討論，最終增加租金的方案沒有通過；如今市府與地主又再一次想要調漲租金，預計將在2026年1月27日舉行公聽會。

目前三方已進行了相關社區會議。會議上，聖荷西住房局長索利萬（Erik Soliván）表示，聖荷西的移動房屋園區地主需要大量維護，同時還要應對不斷上漲的公用事業成本、基礎設施成本和建築成本，租金漲10%可以增加收入，用來持續的資本支出。

住房和社區發展專員賈辛斯基（Ryan Jasinsky）則表示，這是聖荷西租金管制史上最重大的變動，移動房屋本應是經濟適用房的最後堡壘，若租金上漲，對於低收入 家庭和領取社會安全金的老人，就有可能會因為租金過高而買不起移動房屋。

她說，大多數房東都要求購屋者的收入至少是房屋租金的三倍，才能符合購屋資格，有些移動房屋社區，像是殖民地移動莊園（Colonial Mobile Manor），光是每月地租就高達2000美元，若還要再提高地租，會讓人們更難買得起這些房子。