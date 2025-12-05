我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

聖荷西服務移民特許學校 面臨關校

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Escuela Popular」是雷格林的母親1986年創辦，目標是替西語裔學生教授英語和美國公民課程。（翻攝自學校官網）
「Escuela Popular」是雷格林的母親1986年創辦，目標是替西語裔學生教授英語和美國公民課程。（翻攝自學校官網）

一所服務於移民家庭的東聖荷西特許學校面臨關閉風險。這所名為「Escuela Popular」的雙語學校，服務社區近40年後，恐因州法律規定所有特許學校教師皆必須持有「完整教師資格證」而被迫關閉，也讓當地不少西語裔家庭面臨困境。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，該校隸屬於聖荷西東區聯合高中學區，目前40名教師中，有12名教師尚未完成資格認證。10月17日舉行的學區委員會議上，經過長時間的討論，學委們一致通過，向該校發出「違規通知」的決議。

學委會要求「Escuela Popular」制定一項計畫，確保所有教師都具備完整資格證，並改革其營運、業務和治理實踐，以確保透明度和穩健的財務管理。學區有責任確保所有特許學校都遵守相關規定。

加州法律2020年1月1日生效，要求所有學校的教師，皆必須獲得認證。2019-2020學年期間受僱於特許學校的教師，必須在2025年7月1日前獲得認證。

「Escuela Popular」學校執行董事雷格林（Patricia Reguerin）表示，加州法律生效後，學校立即通知全校教職員，並努力尋找可滿足法律的方法。但這個過程需要投入大量的時間，以一個沒有教師資格證的教師來說，有些人需要四年或更長時間才能完成學士學位，之後還要花二、三年時間才能完成教師資格認證課程。尤其中間還面臨疫情，導致有些教師取得資格證的時間被延後。

「Escuela Popular」是雷格林的母親1986年創辦，目標是替西語裔學生教授英語和美國公民課程，這所學校為800名學生提供服務，從過渡幼兒園到成人學習的各個階段，都有教育服務，學校甚至為教師和成人學生的子女提供免費托兒服務，並配備個案經理，幫助有需要的人獲得住房、食物、法律、醫療和心理健康服務。

代表該區的聖荷西市第五區議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）表示，關閉這所學校將對社區和新移民造成巨大的打擊，他們正承受著來自聯邦政府的壓力，只要他還在任，就絕不關校。

聖荷西 學區 加州

上一則

未培訓員工操作CO2氣瓶 美最大連鎖中餐館熊貓快餐挨罰100萬

下一則

不受移民身分限制 加州孕產婦醫療最完整

延伸閱讀

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表
聖荷西青少年購物中心「黑五」槍擊案 檢方要求移交成人法庭審理

聖荷西青少年購物中心「黑五」槍擊案 檢方要求移交成人法庭審理
保障高中生入學 東灣州大、比茲堡學區合作

保障高中生入學 東灣州大、比茲堡學區合作
Nvidia擬在聖荷西租空置辦公大樓興建數據中心

Nvidia擬在聖荷西租空置辦公大樓興建數據中心
聖荷西Valley Fair黑五槍案 涉案青少年被控謀殺未遂

聖荷西Valley Fair黑五槍案 涉案青少年被控謀殺未遂

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...