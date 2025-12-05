海外青年英語服務營 即日起開始報名

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，號召海外青年2026年7月4日至7月31日返台參加「海外青年英語服務營」活動，結合海外青年力量，透過英語志願教學服務，教學相長，成就一段意義非凡的人生體驗。

活動可以結交來自世界各地的朋友，還能夠親自設計教案、實際教導台灣偏鄉中、小學生英語，每周都充滿豐富多元的文化體驗，讓台裔青年帶著難忘的回憶及充實教學經驗滿載而歸。

只要持有僑委會「i僑卡」，報名時就讀11年級以上，且於2026年11月30日前滿17歲，2026年7月4日當天未滿25歲，也就是出生日期是2001年7月5日至2009年11月30日間，並以護照所載出生日期為準，即可報名參加。另外，台灣華語文學習中心學員或主流學校任教的台裔教師推薦學生，報名時不須持有i僑卡，但仍須符合以上年齡。

報名時間為2025年11月25日起至2026年3月1日，海外青年英語服務營的活動日期為台灣時間2026年7月4日至7月31日，報名網址：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2026summer，也可洽詢金山灣區僑教中心，電話408-747-0394分機117，林小姐Yolanda Lin，或電郵：[email protected]

