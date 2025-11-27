師承房奕…8歲劉潤晗古箏秀驚艷灣區

古箏老師房奕(左)與8歲學生劉潤晗在古箏教室合影，展現師生間溫暖而深厚的文化傳承。(記者李怡╱攝影)

第二屆「我的中國行」短視頻大賽頒獎儀式日前在舊金山 圓滿落幕，活動中穿插的古箏表演驚艷全場，成為文化遊園會中的亮點。年僅8歲的劉潤晗在古箏老師房奕的伴奏指導下，演奏經典曲目「漁舟唱晚」，加上另外兩首「將軍令」、「流芳」，三段表演氣勢磅礴、情感細膩，贏得現場200多名師生和家長熱烈掌聲。

古箏老師房奕以古典舞台服飾呈現古箏藝術之美，將傳統樂器的神韻帶入灣區舞台。(受訪者提供)

當天在一片文化展示、非遺手工與互動問答聲中，悠揚的古箏聲讓會場頓時安靜下來。許多家長表示：「沒想到在灣區 活動中能聽到如此有意境的中國傳統樂器演奏，小朋友太有才華了。」

劉潤晗剛從中國轉學至舊金山三個月，已成為多場灣區社區活動的受邀演奏者。她的母親說，正是古箏讓孩子在新環境中快速交到朋友、被同學認識，「民族的，就是世界的」。她表示，古箏成為孩子與世界溝通的語言，也成為她融入新環境的橋梁。

房奕在舊金山華埠 教授古箏已20年，多年來桃李滿天下，學生多為舊金山灣區出生的華裔二代與新移民子女。接受本報專訪時，她談到古箏在海外的重要性，她說「在節奏快、壓力大的舊金山灣區，古箏能幫孩子找到動靜平衡」。

房奕說，古箏不僅是音樂技巧的訓練，更能培養孩子的專注力、情緒調節能力與文化自信，「很多孩子從古箏開始，後來喜歡上書法、茶道、國畫，甚至在學校分享中國文化，成為文化的小小傳播者」。房奕笑說，她的學生現在也開始帶學生，形成良好傳承，「看著他們能把文化延續下去，我真的很自豪」。

讓劉潤晗在短時間內躍上多個舞台的，不只是技巧，更是古箏所展現的文化魅力。房奕指出，許多活動主辦方看到孩子的表演後，主動邀請，房奕帶著她的學生們經常會在如學校文化日、社區節慶日和大型音樂會中演出，將古箏這一傳統樂器的美與分享給更多人。

劉潤晗的媽媽表示，在跨國搬遷與語言適應的壓力下，古箏給了孩子穩定感與自信，也讓她在新的國度被看見。「她因為演奏古箏，全校學生都知道她是誰，也更願意跟她交朋友」。她感謝房奕老師的專業指導，讓孩子能更快站上舞台。