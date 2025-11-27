三部跨世紀經典樂劇 灣區12/7上演

「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」將於12月7日下午3時在庫比蒂諾De Anza College的Visual Performing Art Center上演三部跨世紀的經典樂劇。（主辦單位提供）

「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」將於12月7日下午3時在庫比蒂諾De Anza College的Visual Performing Art Center上演三部跨世紀的經典樂劇，分別是「阿瑪兒與夜訪客（Amahl and the Night Visitors）」、「悲慘世界（Les Misérables）」與「波希米亞人（La Bohème）」，由當地青年表演者與全國傑出藝術家並肩而立，共同點亮舞台。

藝術促進社會基金表示，這場製作不僅關懷青少年的心靈成長，也將實際捐款支持長期陪伴弱勢青少年的非營利組織，從三部巨作中精選的詠嘆調，將以音符訴說真情與悲懷的故事，在樂聲中照亮人心。當音符流淌，當詠嘆調響起，悲憫、愛與希望將交織成一幅無與倫比的樂音畫卷。

其中，深受喜愛的女高音Ethel Trujillo將自費城 遠道而來，吟唱出咪咪（Mimi）的溫柔與纖細；而三位來自佛萊斯諾（Fresno）的醫師，也將跨越職業的疆界，化身「悲慘世界」中的靈魂角色。

預訂座位詳情可上Eventbrite網站查詢，網址為：https://www.eventbrite.com/e/arts-for-social-change-an-evening-of-music-hope-and-giving-tickets-1629174156759?aff=oddtdtcreator。表演廳地址為21250 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。