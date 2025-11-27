我的頻道

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

三部跨世紀經典樂劇 灣區12/7上演

【本報訊】
「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」將於12月7日下午3時在庫比蒂諾De Anza College的Visual Performing Art Center上演三部跨世紀的經典樂劇。（主辦單位提供）
「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」將於12月7日下午3時在庫比蒂諾De Anza College的Visual Performing Art Center上演三部跨世紀的經典樂劇。（主辦單位提供）

「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」將於12月7日下午3時在庫比蒂諾De Anza College的Visual Performing Art Center上演三部跨世紀的經典樂劇，分別是「阿瑪兒與夜訪客（Amahl and the Night Visitors）」、「悲慘世界（Les Misérables）」與「波希米亞人（La Bohème）」，由當地青年表演者與全國傑出藝術家並肩而立，共同點亮舞台。

藝術促進社會基金表示，這場製作不僅關懷青少年的心靈成長，也將實際捐款支持長期陪伴弱勢青少年的非營利組織，從三部巨作中精選的詠嘆調，將以音符訴說真情與悲懷的故事，在樂聲中照亮人心。當音符流淌，當詠嘆調響起，悲憫、愛與希望將交織成一幅無與倫比的樂音畫卷。

其中，深受喜愛的女高音Ethel Trujillo將自費城遠道而來，吟唱出咪咪（Mimi）的溫柔與纖細；而三位來自佛萊斯諾（Fresno）的醫師，也將跨越職業的疆界，化身「悲慘世界」中的靈魂角色。

預訂座位詳情可上Eventbrite網站查詢，網址為：https://www.eventbrite.com/e/arts-for-social-change-an-evening-of-music-hope-and-giving-tickets-1629174156759?aff=oddtdtcreator。表演廳地址為21250 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。

年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

感恩節前空汙惡化 灣區發布本季首度禁燒令

「我的中國行」短視頻大賽 灣區學生奪特等獎

金州勇士致敬華裔社區 彭一玲獲頒「影響力勇士獎」

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

