第41屆金山華運會感恩餐會 表揚百名志工

記者王日芯／聖荷西報導
華運會「志工感恩暨經驗分享」餐會，邀請志工、贊助單位與僑界代表齊聚一堂。（記者王日芯╱攝影）
第41屆金山灣區華人運動大會於22日晚間在南灣僑教中心舉辦感謝餐會。大會邀集志工、贊助單位與僑界代表齊聚一堂，共同慶祝一年來的合作成果，也向長期投入的志工表達謝意；今年共有上百名志工獲頒感謝狀，餐會席開30桌，場面熱鬧。

當晚活動表演節目形式多樣，包括 FASCA 青年團、志工表演與才藝團體輪番上陣，從歌唱到舞蹈，氣氛溫馨而熱鬧。每一段表演都引來台下歡呼，現場氣氛燒到高點，還有觀眾忍不住上台共舞同唱，整個會場笑聲不斷。

華運會主委陳立功肯定、感謝志工的努力。（記者王日芯╱攝影）
主委陳立功在晚會上表示，志工是華人運動大會成功舉辦的最大力量。今年華運會從年初籌備至各項賽事落幕，歷時數個月，內容橫跨近30項競賽與大型開閉幕典禮，「如果沒有社區夥伴出錢、志工出力，絕不可能如此順利」。

他特別感謝僑教中心與駐舊金山台北經濟文化辦事處的持續協助，「包括行政、場地、補助等各層面都給了最大支持，讓籌備團隊更有信心。」

伍志翔處長參加餐會，表示明年要「更積極參戰」。（記者王日芯╱攝影）
經文處處長伍志翔表示，他第一次參加今年華運會活動，感受到了志工的熱情。他答應團隊明年要「更積極參戰」，帶領同仁一起參與更多比賽。

僑教中心主任莊雅淑發言。（記者王日芯╱攝影）
僑教中心主任莊雅淑指出，華運會往往需要四至五個月的前置規畫，而志工是貫穿整個籌備工作的重要核心。她說：「華運會凝聚了不同背景的僑胞，讓大家因體育交流而彼此更靠近，也讓僑界與美國主流社區有更多互動。」期望華運會繼續成為灣區僑界一年一度的重要盛事。

她還表示，伍志翔處長是運動高手，一定要爭取明年參加。

晚會落幕，全場志工在熱鬧與感動中賦歸。主辦單位表示，將以今年的經驗為基礎，持續優化明年的活動規畫，與社區一同期待下一屆更加精彩的華運會。

