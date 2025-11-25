聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西聯合學區已提議在聖荷西760 Hillsdale Ave.地塊開發一個擁有288套公寓的計畫。將為學區的普通員工提供住房。（示意圖，Copilot AI生成）
南灣地區一個學區計畫在聖荷西開發數百套公寓，並以學區員工負擔得起的租金出租。

聖荷西信使報報導，根據提交給城市規畫部門的初步提案，聖荷西聯合學區已提議在聖荷西760 Hillsdale Ave.地塊開發一個擁有288套公寓的計畫。根據學區網站上發布的文件，這項計畫將為學區的普通員工提供住房。

「工作場所住房對我們來說是一個緊迫的問題，」學區業務長雷迪（Seth Reddy）表示，「我們無法支付員工足夠的工資，讓他們在這個地區過上舒適體面的生活。」

學區計畫將該住宅項目建在聖荷西Hillsdale Ave.旁、87號州內高速公路附近的一塊未開發地塊上。

為了解決所謂「中間階層」住房問題，當局目前正在進行努力。這部分勞工的收入過高，無法申請眾多經濟適用房項目，但又不足以租住或購買市價住房。

聖荷西州立大學正計畫拆除位於聖荷西市中心的老舊的阿爾奎斯特州立大樓（Alquist State Building），取而代之的是至少1000套住宅，這些住宅將由多棟公寓大樓組成。

在聖荷西760 Hillsdale Ave.地塊，擬建的員工住宅公寓將毗鄰聖荷西聯合學區的七棟矽谷教育園區。

「看看在聖荷西買房所需的收入中位數，你會發現，即使是我們收入最高的員工也難以負擔，」雷迪說。

雷迪回憶，他於2017年加入聖荷西聯合學區時，學區教育委員會就認為，必須採取行動來解決員工住房短缺的危機。

「我們希望這個項目在品質上能夠達到市場價住房的水平，」雷迪說。

2024年11月，聖荷西聯合學區選民批准了一項通用義務債券提案，潛在收益為11.5億美元。

據為該學區提供項目諮詢的土地利用顧問舍瑙爾（Erik Schoennauer）稱，在總額中，用於開發Hillsdale大道288套公寓的預算預計為2.825億美元。

這項提案推出之際，聖荷西正努力達到州政府規定的年度住房建設目標，而聖荷西是灣區最大的城市。

「根據州政府規定的住房建設目標，聖荷西在兩年前開始的八年期間，平均每年應建造7775套住房，」舍瑙爾說，「 但這座城市的建造量遠未達到目標。」

面對這些壓力，舍瑙爾認為，聖荷西官員應該加大力度審批住房計畫。

「市政府需要開始關注聖荷西市內那些未充分利用、適合建造房屋的房產，」舍瑙爾說，「 760 Hillsdale Ave.地塊完全空置，而且已經空置多年。」該開發地塊靠近輕軌線路，位於聖荷西指定的城市村莊內。

「我們有信心滿足員工的需求，並能提供充足的住房，」雷迪說。 「根據審批流程，我們可能會對部分住房單元設置收入限制。」

學區強調，他們希望確保所有員工都能入住新建房屋。

「我們派給學生的老師非常重要，」雷迪說， 「我們希望吸引最優秀、最聰明的人才來這裡工作。」

