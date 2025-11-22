灣區青青合唱團年度公演「好四成雙」12月6日獻「我們的歌」

金山灣區青青合唱團12月6日將舉辦第44屆年度公演。(主辦單位提供)

金山灣區 青青合唱團12月6日將舉辦第44屆年度公演。青青合唱團成立於1981年，是灣區歷史最悠久、規模最大的華人合唱團之一，其最大特色就是多元，每周有上百位團員固定參加練唱，團員來自兩岸以及全球各地，年齡跨度與曲目也極其多樣。

青青2025年度公演主題為「我們的歌」。雖然主題看似平淡，卻包含了歌者對音樂傳承的期許，與舊雨新知對每年公演的期待。本次演出將延續青青合唱團一貫的藝術風格與團隊精神，曲目橫跨古典、宗教聖樂、流行及新詩創作等多個音樂領域。不僅有氣勢磅礴的大型合唱作品，也穿插別具巧思的小節目，內容精緻且多采多姿，充分展現團員對音樂的熱愛與投入。

新冠疫情 期間，許多合唱團體難以為繼，然而青青卻以遠距練唱、戶外練唱等方式，克服重重困難，吸引了大量同好加入。目前每周六下午都有上百位團員從北加各地不辭辛勞參加排練。

青青兩位指揮分別是全美合唱界享有盛名的音樂教育博士張智真，以及科技人出身、矽谷 與台灣從事合唱指揮與創作多年的陳治淵，在兩人攜手帶領下，共同探索多元的音樂風格。

本次公演曲目從節奏鮮明、熱情洋溢的拉丁曲風，到莊嚴深邃的宗教詩篇，再到耳熟能詳的經典旋律，與融合古詩詞意境的現代創作，乃至於流行歌曲改編合唱等，兼具廣度與深度。豐富的曲目與真摯的演繹，可望再次觸動觀眾的心靈，喚起更多人對合唱藝術的熱情。