海灣青年愛樂「愛之季」聖誕音樂會 麥俊麗重返指揮台

海灣青年愛樂樂團(BPYO，前身為佛利蒙青年交響樂團)2025-2026演出季重要節目，「愛之季」( Season of Love)音樂會將於12月6日在佛利蒙登場。圖為2019年音樂會現場。(BPYO提供)

海灣青年愛樂樂團(BPYO，前身為佛利蒙青年交響樂 團)2025-2026演出季重要節目，「愛之季」( Season of Love)音樂會將於12月6日在佛利蒙登場。今年演出季的最大亮點，是已退休的榮譽藝術總監麥俊麗(Judy Lam)重返指揮台，擔任海灣青年愛樂樂團及合奏組指揮。

麥俊麗表示，與灣區 其他各青年交響樂團相比，海灣青年交響樂團的一大特色是，每年學期結束前都會舉辦「手牽手」(Side by Side)音樂會，也就是海灣愛樂樂團旗下的兩個樂團同台演出。一個是由專業音樂家組成的成年樂團，另一個是主要由學生組成的青年樂團。

「手牽手」音樂會上，專業音樂家與學生樂手同台演出。(BPYO提供)

她指出，「手牽手」的涵義就是攜手一起走向交響音樂殿堂。讓學生樂手與專業音樂家同台演出，對他們是非常好的學習機會。

麥俊麗表示，今年海灣青年愛樂樂團有兩場重要音樂會。12月6日舉行的「愛之季」音樂會，主題是慶祝聖誕節 。上半場節目都是樂器表演。下半場則都是聲樂節目。「愛之季」的主題除了表達聖誕節是愛的季節，也希望孩子們能成為向社區傳播愛的使者。

她指出， 往年每次聖誕音樂會都充滿愛的氛圍，很成功。「我們的音樂會永遠免費入場。無論是路過還是專程前來，都歡迎。每次也都有很多熱心人捐款。」

談到自己這次重執指揮棒，麥俊麗表示，去年自己準備退休，交棒給一位優秀的青年才俊。但是這位繼任者家在東岸，距離灣區太遠，來往不方便，日程無法配合。當時她正準備出門旅行，正好青年樂團方面來電，希望她再回來。她立即同意了，「這是我創辦的樂團，我特別喜歡與孩子們一起學音樂的經歷。所以我當然說yes。」

麥俊麗說，她最享受與孩子們一起排練音樂。樂團成員有很多都是亞裔。他們中間有幾個天才，其他人也都很努力，因為他們都是學生，不是專業人員。這也是她設計這套音樂會的初衷。讓他們每個人都在音樂中擔任自己的角色，並學習怎樣與其他人合作，是她最喜歡的事情。

談到青年樂團排練，麥俊麗說，很多青年樂團都經常用簡化版的樂譜。但是她堅持用和專業樂團一樣的完整樂譜，不用簡化版。例如常見的畢業典禮音樂「未央歌」（Pomp and Circumstance），其中有些段落比較艱難，但她鼓勵小樂手們一定要練習，要練到可以和專業樂手一起表演的水平。

海灣青年愛樂樂團目前有50多位樂手。長笛手Sophia Tang的母親Jenny Chen表示：「衷心感謝Judy Lam （ BPYO無私的奉獻。她對學生的熱情和愛在每次排練和表演中都閃閃發光。 BPYO提供給我女兒的機會和經驗真的很棒，看到所有年輕音樂學生在她的耐心指導下茁壯成長，我們感到非常自豪。」

在過去的兩年裡，Sophia享受了她在BPYO的經歷，非常感謝 BPYO和Mrs. Judy對培養每位學生對音樂終生熱愛和承諾。期待未來更多精彩的表演！」

海灣青年愛樂樂團「愛之季」音樂會邀請歌唱家Benita Hopkins和Mission Peak Choir合唱團共同演出。音樂會訂於12月6日(星期六)下午2時30分至4時，在Irvington Presbyterian Church舉行, 地址4181 Irvington Ave, Fremont 94538。免費入場。