聖荷西州大校園出現種族主義塗鴉 威脅對3族裔大規模槍擊

聖荷西州大發現種族主義塗鴉，校方正積極追查嫌犯。圖為聖荷西州大校園。(取自聖荷西州大臉書)

聖荷西 州大校園本周出現塗鴉、威脅要對亞裔 、猶太裔與穆斯林學生施暴，校園情緒緊張。

聖荷西信使報報導，這則訊息指出，未來三天將在校園內發生大規模槍擊事件。塗鴉於18日在MacQuarrie大廳內被發現，一旁還畫著一個大型納粹 標誌。

教務長暨資深副校長卡西諾(Del Casino)發信給全校師生表示，校警部門正在查明塗鴉者身分，並追究責任。

根據校方發送的另一封郵件證實，塗鴉是在教學大樓的洗手間內發現。塗鴉已被清除，校警部門正在進行調查。校警部門風險評估認為，由於執法部門「沒有證據顯示存在即將發生或可信的校園暴力計畫。」因此該威脅屬於「低風險」(low risk)。

根據校方發出訊息，19日課程與活動照常進行，校園仍開放。

聖荷西州大校警隊隊長湯瑪斯(Jermaine Thomas)表示，截至19日上午，調查仍在進行中。尚未收到任何關於事件經過的線索，目前正致力確認威脅是否可信。他說，現在尚未有關於是誰發出威脅的任何其他訊息。校方補充，聯邦調查局也已收到威脅通知，並在需要時提供調查支援。

卡西諾指出，校園正在加強警察與工作人員巡邏。其他安全措施包括宿舍大樓的公共區域與外務區域增設監視器，並改善照明。宿舍與圖書館的保全人員也將增加巡邏次數。

湯瑪斯補充說，校警要求學生與教職員提高警覺，並通報任何異常狀況。校方了解師生擔憂，相關單位非常重視此事，並將持續調查任何相關情況。

此為聖荷西州大校園內第二次發生種族主義塗鴉。卡西諾表示，這類事件會造成極大心理傷害，希望大家知道，學校與社區每一名成員同在。若需協助，學生可致電：408-924-5678聯絡諮商與心理服務中心。

此案任何知情者可致電：408-924-2222連絡警方。或透過Spartan Safe行動應用程式、Title IX-EO提交報告。