灣區文教中心志工培訓座談會 80人參與服務僑界

記者孫愛薇╱密爾比達報導
駐舊金山辦事處領務組副組長侯國南到場，分享證件申請、護照換發與海外急難協助等領務資訊。（記者孫愛薇／攝影）
駐舊金山辦事處領務組副組長侯國南到場，分享證件申請、護照換發與海外急難協助等領務資訊。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區華僑文教服務中心14日舉辦「2025年下半年度志工培訓座談會」，由櫃臺志工組長張其南，及圖書館組組長徐蓮、副組長張嘉周分別說明服務注意事項，並針對志工實務經驗分享，增進對中心運作與服務流程的了解，共計有80位志工參與培訓。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑向志工團介紹中心各項業務及活動，並提到每當走進中心看到櫃檯志工熱情的笑容，親切的服務，就讓僑胞感到如回到家般的溫暖，讓僅有七名正式員工的中心，因為有百人志工團的相助，把服務做到最好。

舊金山台北經濟文化辦事處領務組自今年5月開放「現場臨櫃登記」領務服務，中心志工團亦安排志工人力協助，培訓中有駐舊金山辦事處領務組副組長侯國南到場，分享證件申請、護照換發與海外急難協助等領務資訊，協助志工能即時回覆僑胞相關領務作業的解答。

金山灣區華僑文教服務中心志工團長高玉麗表示，中心從舊館到新館，場館擴大3.5倍，過去僅須十多位志工便可維持運作，現今則需要動員到百餘人才能完成工作所需，志工團如一個大家庭，並鼓勵志工以「服務僑界、回饋臺灣」的初心，持續前行。

灣區 舊金山 護照

