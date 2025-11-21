AI巨擘Anthropic 傳有意長期租賃舊金山大樓

AI產業科技巨擘 Anthropic據稱正在洽談租用舊金山市中心的一棟大樓。Anthropic公司由舊金山當地人艾莫迪兄妹創辦，開發基於轉換器的生成式預訓練模型Claude。(取自Anthropic官網)

數月來，傳聞人工智慧產業先驅「Anthropic」將目光投注在舊金山 Salesforce園區附近一棟即將進行大規模改造的空置辦公大樓。

據稱，知名人士向舊金山紀事報透露，Anthropic正在洽談長期租賃位在地址300 Howard St.的辦公大樓，也就是先前曾租給現已併入Google的Fitbit與StubHub的辦公大樓。

消息來源指出，Anthropic的新租賃合約尚未最終決定，但在進展當中，租期可能為13年。合約協議將涉及Anthropic接管整棟42萬平方英尺的辦公大樓，其距離Anthropic目前在Howard Streets 500號與505號辦公空間，只隔著一個街區。

現尚未知，這家於今年9月融資高達130億美元的科技公司是否正在評估其他辦公大樓，Anthropic發言人並未對這筆待定交易評論，但證實尚未簽署任何租賃合約。今年4月，以1億1100萬美元收購300 Howard St.辦公大樓的私募基金巨頭黑石集團(Blackstone)也拒絕對此發表置評。

「舊金山商業時報」率先報導這筆待定的租賃交易。

媒體報導，一旦完成交易，Anthropic租賃合約將大幅提振舊金山正蓬勃發展的AI 產業與正在掙扎中的商用房地產市場信心。目前，舊金山的商業房地產市場正面臨前所未有的空置率，AI新創公司是近期租賃活動的主要推動力，顯示市場正在緩慢但前途有望地復甦。

不過，包括OpenAI 在內的舊金山新興AI企業簽署的租賃合約，大部分是短期協議，導致部分業界人士對成長趨勢的持久性，產生質疑。

盡管Anthropic公司在Howard St.已有兩份租賃合約，自2023年起，公司以租用位在500 Howard St.的23萬平方呎辦公空間，作為總部，並於今年9月租賃505 Howard St.的數層辦公空間，總面積約為10萬平方英尺。但消息來源證實，兩份協議皆將於2028年到期。

Anthropic公司尚未確認是否計畫將其員工集中到300 Howard St.辦公，或者是否保留所有三個辦公地點、設立一個類似Open AI在米慎灣(Mission Bay)大型園區的企業據點。OpenAI園區目前已含有三棟建築大樓，並可能很快會增建第四棟。

Anthropic公司由舊金山當地人、前OpenAI資深主管艾莫迪兄妹(Dario Amodei and Daniela Amodei)於2021年在舊金山傑克遜廣場(Jackson Square)一間小辦公室創立，目前在市中心擁有一座企業園區。