我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

AI巨擘Anthropic 傳有意長期租賃舊金山大樓

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI產業科技巨擘 Anthropic據稱正在洽談租用舊金山市中心的一棟大樓。Anthropic公司由舊金山當地人艾莫迪兄妹創辦，開發基於轉換器的生成式預訓練模型Claude。(取自Anthropic官網)
AI產業科技巨擘 Anthropic據稱正在洽談租用舊金山市中心的一棟大樓。Anthropic公司由舊金山當地人艾莫迪兄妹創辦，開發基於轉換器的生成式預訓練模型Claude。(取自Anthropic官網)

數月來，傳聞人工智慧產業先驅「Anthropic」將目光投注在舊金山Salesforce園區附近一棟即將進行大規模改造的空置辦公大樓。

據稱，知名人士向舊金山紀事報透露，Anthropic正在洽談長期租賃位在地址300 Howard St.的辦公大樓，也就是先前曾租給現已併入Google的Fitbit與StubHub的辦公大樓。

消息來源指出，Anthropic的新租賃合約尚未最終決定，但在進展當中，租期可能為13年。合約協議將涉及Anthropic接管整棟42萬平方英尺的辦公大樓，其距離Anthropic目前在Howard Streets 500號與505號辦公空間，只隔著一個街區。

現尚未知，這家於今年9月融資高達130億美元的科技公司是否正在評估其他辦公大樓，Anthropic發言人並未對這筆待定交易評論，但證實尚未簽署任何租賃合約。今年4月，以1億1100萬美元收購300 Howard St.辦公大樓的私募基金巨頭黑石集團(Blackstone)也拒絕對此發表置評。

「舊金山商業時報」率先報導這筆待定的租賃交易。

媒體報導，一旦完成交易，Anthropic租賃合約將大幅提振舊金山正蓬勃發展的AI產業與正在掙扎中的商用房地產市場信心。目前，舊金山的商業房地產市場正面臨前所未有的空置率，AI新創公司是近期租賃活動的主要推動力，顯示市場正在緩慢但前途有望地復甦。

不過，包括OpenAI在內的舊金山新興AI企業簽署的租賃合約，大部分是短期協議，導致部分業界人士對成長趨勢的持久性，產生質疑。

盡管Anthropic公司在Howard St.已有兩份租賃合約，自2023年起，公司以租用位在500 Howard St.的23萬平方呎辦公空間，作為總部，並於今年9月租賃505 Howard St.的數層辦公空間，總面積約為10萬平方英尺。但消息來源證實，兩份協議皆將於2028年到期。

Anthropic公司尚未確認是否計畫將其員工集中到300 Howard St.辦公，或者是否保留所有三個辦公地點、設立一個類似Open AI在米慎灣(Mission Bay)大型園區的企業據點。OpenAI園區目前已含有三棟建築大樓，並可能很快會增建第四棟。

Anthropic公司由舊金山當地人、前OpenAI資深主管艾莫迪兄妹(Dario Amodei and Daniela Amodei)於2021年在舊金山傑克遜廣場(Jackson Square)一間小辦公室創立，目前在市中心擁有一座企業園區。

舊金山 AI OpenAI

上一則

聖荷西州大校園出現種族主義塗鴉 威脅對3族裔大規模槍擊

下一則

下任金山警局長熱門人選 華警劉力一險成前市長布里德堂兄槍下魂

延伸閱讀

軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心
舊金山東西主幹道19街將翻修

舊金山東西主幹道19街將翻修
輝達正式插旗舊金山 Mission Rock

輝達正式插旗舊金山 Mission Rock
羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍

羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍
加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本

加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據