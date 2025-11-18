僑青家庭慶感恩節 唱出親子間感謝

蕭利倩（左）為了感恩節故事時間，特別新編曲「謝謝你，寶貝」，互道相遇人事物與親子間的感謝。（記者孫愛薇／攝影）

感恩佳節將至，金山灣區 僑教中心13日舉辦「感恩節 Story Time」，邀請音樂老師蕭利倩以音樂唱跳活動帶領故事時間，蕭利倩為籌備故事時間耗費半年創作新曲「謝謝你，寶貝」，期望在感恩節前夕，讓參與活動的僑青家庭透過歌曲唱出親子 間的感謝，縱然活動當天灣區風雨交加，仍有超過60位僑青家庭前來參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，蕭利倩不僅是音樂律動專家，也擔任過巧連智巧虎的音樂製作人之一，故事時間榮幸邀請她帶著新創歌曲來跟僑青家庭分享，還提到僑委會i僑卡等僑務服務，其中i僑卡可在全球華文網HyRead借閱電子書，有十萬多的藏書可供線上租借，另中心圖書館新規畫出兒童繪本專區，許多台灣暢銷繪本都在其中，鼓勵家長們多帶孩子來圖書館共讀。

蕭利倩擁有麻州巴德學院朗基音樂院達克羅茲音樂體態律動碩士，為了感恩節故事時間，特別新編曲「謝謝你，寶貝」，剛搬來灣區近一年的她，一路上獲得很多人的幫助，讓她與家人更快步入軌道，「這首歌主要是謝謝身邊每個人，謝謝他們來到我的身邊，是我們很珍貴的事物，也感謝很多人的幫助」，活動後，蕭利倩也預計將歌曲錄音上傳到串流平台，提供給更多人欣賞。

故事時間最後，中心準備有感恩節親子手作，由家長帶著小朋友完成感恩節火雞頭飾，不僅訓練孩童的手眼能力，也增添佳節氣氛。