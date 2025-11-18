我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

僑青家庭慶感恩節 唱出親子間感謝

記者孫愛薇／密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蕭利倩（左）為了感恩節故事時間，特別新編曲「謝謝你，寶貝」，互道相遇人事物與親子間的感謝。（記者孫愛薇／攝影）
蕭利倩（左）為了感恩節故事時間，特別新編曲「謝謝你，寶貝」，互道相遇人事物與親子間的感謝。（記者孫愛薇／攝影）

感恩佳節將至，金山灣區僑教中心13日舉辦「感恩節Story Time」，邀請音樂老師蕭利倩以音樂唱跳活動帶領故事時間，蕭利倩為籌備故事時間耗費半年創作新曲「謝謝你，寶貝」，期望在感恩節前夕，讓參與活動的僑青家庭透過歌曲唱出親子間的感謝，縱然活動當天灣區風雨交加，仍有超過60位僑青家庭前來參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，蕭利倩不僅是音樂律動專家，也擔任過巧連智巧虎的音樂製作人之一，故事時間榮幸邀請她帶著新創歌曲來跟僑青家庭分享，還提到僑委會i僑卡等僑務服務，其中i僑卡可在全球華文網HyRead借閱電子書，有十萬多的藏書可供線上租借，另中心圖書館新規畫出兒童繪本專區，許多台灣暢銷繪本都在其中，鼓勵家長們多帶孩子來圖書館共讀。

蕭利倩擁有麻州巴德學院朗基音樂院達克羅茲音樂體態律動碩士，為了感恩節故事時間，特別新編曲「謝謝你，寶貝」，剛搬來灣區近一年的她，一路上獲得很多人的幫助，讓她與家人更快步入軌道，「這首歌主要是謝謝身邊每個人，謝謝他們來到我的身邊，是我們很珍貴的事物，也感謝很多人的幫助」，活動後，蕭利倩也預計將歌曲錄音上傳到串流平台，提供給更多人欣賞。

故事時間最後，中心準備有感恩節親子手作，由家長帶著小朋友完成感恩節火雞頭飾，不僅訓練孩童的手眼能力，也增添佳節氣氛。

感恩節 灣區 親子

上一則

涉詐夫妻 仍想打造外日落區50層高摩天樓

下一則

殘疾退伍軍人等社安受益人 有望月增200元為期半年

延伸閱讀

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙
貝森特：盼感恩節前與中達成稀土協議

貝森特：盼感恩節前與中達成稀土協議
專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康

專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康
台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治

台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治
美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

2025-11-12 15:47

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費