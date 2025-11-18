僑教中心年終感恩會 台味宴志工

「志工年終感恩祭經驗分享會」席開八桌台灣菜餚，表達對志工們的感謝，共有約80名嘉賓與志工參與。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區 華僑文教服務中心內多項櫃台服務由中心志工團無償輪班服務，為灣區僑胞進入中心第一扇窗，中心為感謝志工們一年辛勞，邀請志工分享「施比受，更有福」的義工經驗，14日在中心舉行「志工年終感恩祭經驗分享會」，席開八桌台灣菜餚表達對志工們的感謝，共有近80名嘉賓與志工參與分享。

駐舊金山 辦事處副處長朱永昌表示，以「中世紀騎士團」形容志工團，肯定其守護僑社、服務僑胞的貢獻及堅持台灣的理想。除了中心原有的服務外，每次經文處的行動領務也由志工團安排人力提供服務，並稱讚圖書館故事時間推動華語文及文化的傳承，感謝志工們這一年來的付出。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，希望藉由感恩餐會表達對所有志工的感謝，所有志工的力量都是僑教中心非常重要的力量，藉由大家的力量才能將中心打造成為海外僑胞最溫暖的家。

金山灣區華僑文教服務中心志工團團長高玉麗分享，志工團有一百多位志工，都是志工素人，在中心的栽培與鼓勵下，分有櫃檯、圖書館、領務與故事時間組別，如同一家人般支持彼此，遇到困境也能學會如何處理，在工作中難免遭遇一些令人不舒服的事務，都要學著轉換心情。

活動中由貴賓一同切下感謝志工蛋糕、回顧中各組別工作影片，並在溫馨的表揚頒獎中完美落幕。