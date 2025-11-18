僑教中心年終感恩會 台味宴志工

我的頻道

記者孫愛薇／密爾比達報導
「志工年終感恩祭經驗分享會」席開八桌台灣菜餚，表達對志工們的感謝，共有約80名嘉賓與志工參與。（記者孫愛薇／攝影）
金山灣區華僑文教服務中心內多項櫃台服務由中心志工團無償輪班服務，為灣區僑胞進入中心第一扇窗，中心為感謝志工們一年辛勞，邀請志工分享「施比受，更有福」的義工經驗，14日在中心舉行「志工年終感恩祭經驗分享會」，席開八桌台灣菜餚表達對志工們的感謝，共有近80名嘉賓與志工參與分享。

舊金山辦事處副處長朱永昌表示，以「中世紀騎士團」形容志工團，肯定其守護僑社、服務僑胞的貢獻及堅持台灣的理想。除了中心原有的服務外，每次經文處的行動領務也由志工團安排人力提供服務，並稱讚圖書館故事時間推動華語文及文化的傳承，感謝志工們這一年來的付出。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，希望藉由感恩餐會表達對所有志工的感謝，所有志工的力量都是僑教中心非常重要的力量，藉由大家的力量才能將中心打造成為海外僑胞最溫暖的家。

金山灣區華僑文教服務中心志工團團長高玉麗分享，志工團有一百多位志工，都是志工素人，在中心的栽培與鼓勵下，分有櫃檯、圖書館、領務與故事時間組別，如同一家人般支持彼此，遇到困境也能學會如何處理，在工作中難免遭遇一些令人不舒服的事務，都要學著轉換心情。

活動中由貴賓一同切下感謝志工蛋糕、回顧中各組別工作影片，並在溫馨的表揚頒獎中完美落幕。

