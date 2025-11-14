洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區 學測成績遠超加州平均

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區。(谷歌地圖)
洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區。(谷歌地圖)

洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區的學生，今年學測的成績再度遠遠超過加州平均成績。

洛斯蓋圖和薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Union High School District）位於聖塔克拉拉縣的西南部。聖荷西信使報報導了該學區發布的新聞稿，每年春季，全加州11年級的學生都要參加「加州學生成績與進步評估」CAPS（California Assessment of Student Performance and Progress）和「加州科學測驗」CST（California Science Test）。

今年，該高中學區在英語或語言藝術方面（English or language arts）位列全州所有高中裡的第一名，數學方面則排名第三。

該學區近84%的考生在英語或語言藝術方面超過了州訂標準（state standards），而全加州考生的平均只有48.8%。全聖塔克拉拉縣的百分比稍好些，但也只有59.8%。洛斯蓋圖與薩拉度加聯合高中學區的11年級學生中，約68%的人在數學方面也超過了州訂標準，而聖塔克拉拉縣和全州的平均達標百分比分別為53%和37%。

該學區近60%的11年級學生在科學方面超過了州訂標準，而聖塔克拉拉縣和全州的平均分別為48%和33%。

學區總監羅查（Heath Rocha）表示，這些成績體現了我們學生的努力和教職員工的奉獻精神和堅持不懈，我們為這些成就感到無比自豪，但我們也體認到，州級考試只是衡量學生成功的指標之一。

