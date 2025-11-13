高盛、摩根大通出價1.34億 舊金山最大購物商場拍賣成功

圖為舊金山中心購物商場（San Francisco Centre）今年3月時的景象。（谷歌地圖）

舊金山 最大的購物商場拍賣 成功，高盛 （Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan Chase）成為暫時業主，並已聘請世邦魏理仕CBRE代理出售。

舊金山紀事報報導，這座購物中心在經歷了多年的財務動盪和零售業租戶大規模出逃後，如今已歸兩家銀行所有。貸款方正透過新聘請的房地產經紀公司出售這家位於市中心、經營困難的購物中心。

12日下午在市政廳台階上舉行的公開拍賣會上，高盛和摩根大通取消了與舊金山中心購物商場（San Francisco Centre，位於市場街，介於第五街和第四街之間）相關的超過5.6億美元的未償貸款。該購物中心室內面積150萬平方呎，兩家銀行共出價1.34億美元，正式接手購物中心。

公共紀錄顯示，此次拍賣會上沒有其他競標者。該購物中心的價值在2016年至2022年間暴跌了76%。房地產經紀公司CBRE的代表12日證實，該公司已受聘將這個大部分空置的物業出售給新的業主。預計該物業將於下周正式上市。

這次法拍以及CBRE的介入，標誌著這家購物中心近40年歷史中可能開啟了一個新時代。近年來，這家購物中心一直處於衰落狀態，並成為市中心疫情後困境的空洞象徵。

CBRE將為該物業爭取的最終價格尚不清楚，但幾乎可以肯定超過1.34億美元。2016年，在疫情導致舊金山市中心大型零售商和辦公室人員大量流失之前，該物業的估值為12億美元。但2022年底的評估顯示，其價值已跌至2.9億美元。

該購物中心的未來用途尚待觀察，但該物業的未來似乎終於有了進展。舊金山市長羅偉在給紀事報的聲明中表示，他的政府一直致力於創造條件，讓企業重返市中心，並稱此次止贖標誌著該地塊和市場街邁向激動人心的新篇章的關鍵一步。他說：「有了安全、乾淨的街道和充滿活力的市場街，我們就能重振市中心，推動經濟復甦。 」