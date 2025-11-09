矽谷影響力協會年會 紀錄片「造山者」分享台灣半導體經驗

以創新、永續與影響力為主軸的矽谷影響力協會 (Good Morning Silicon Valley,GMSV) 3日在庫比蒂諾舉行「Build for Impact」影響力年會。（主辦單位提供）

以創新、永續與影響力為主軸的矽谷 影響力協會 (Good Morning Silicon Valley,GMSV) 3日在庫比蒂諾舉行「Build for Impact」影響力年會，並舉辦紀錄片「造山者-世紀的賭注」放映會，邀請導演蕭菊貞，製片蔣顯斌及陳添順出席，與年會貴賓分享創作理念與探討台灣半導體產業如何從本土走向世界，成為全球科技關注的核心，逾200人參與。

晚宴的座談會由柏克萊加大 生態系統、氣候科學與解決方案教授 Trevor Keenan 主持，邀請全球玉山科技協會榮譽理事長兼GMSV顧問胡立民及蔣顯斌共同對談。

蔣顯斌表示，台灣從一個做輕工業加工出口為主的小島，決定性轉型成為一個半導體路上充滿了賭注，片中看到很多前輩所做的堅持，一代又一代的人，能夠積累成一個非常重要的果實，感受特別強烈的是年輕一輩看完來分享，他們所接下的一棒是有份量的，科技的汰換與洗牌是這麼的快速又無情，「讓年輕一輩看完有很多思考，這是我們感到很安慰」。

胡立民分析，矽谷是半導體起來的地方，從國家半導體 (National Semiconductor)到遍地開花，當初很多人不看好半導體，也經過好幾個週期，現在AI浪潮下半導體又紅，在矽谷有很多人努力奮鬥下打出一片天，大家都有同樣的精神，「當你有一個理念與信念，然後願意說服很多人跟你一起做，大家都有熱情去做，這就是一個產業部落」。

年會中分享GMSV 以行動實踐永續，舉辦各項影響力活動，4月攜手多家影響力創投，在舊金山 氣候周舉辦「亞洲 × 美國」環境科技論壇；與B Current活水影響力投資推出 Podcast「Climate Fusion Talk」，探索對抗氣候變化帶來的科技機會；10月18日舉辦第二屆高中生永續領導力工作坊，鼓勵年輕世代，成為下一波改變推手。