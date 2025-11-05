我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

取代辦公樓 聖荷西開發案改建逾600套住房

編譯組／綜合報導
新開發案其中一棟住宅樓擬建於E. Santa Clara街147號與North Fourth街交匯處，現址為Chevron加油站。(Google Maps)
聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖荷西市政廳備案的新方案顯示，聖荷西一處備受矚目的開發項目已從最初規畫的毗鄰住宅與辦公塔樓，轉變為將建造600餘套住房的中層建築項目，且不包含辦公空間。

活躍於聖荷西市中心的房地產公司Urban Catalyst提出新建兩棟八層建築，取代原計畫的高層塔樓。

「木結構住宅最具經濟效益，而八層是木結構建築的最高限，」項目開發商兼主要業主Urban Catalyst的首席運營長兼合夥人伯勒斯（Joshua Burroughs）表示，「建造混凝土鋼結構高層住宅成本極其高昂。」

項目文件顯示，兩棟住宅樓將合計提供626套公寓，每棟約含300套單元。其中一棟住宅樓擬建於E. Santa Clara街147號與North Fourth街交匯處，現址為Chevron加油站。另一棟公寓樓畫於同街區North Fourth街95號與East St. John街交匯處，現為空置商業用地。

最初方案設想在Fourth街與Santa Clara街交匯處建造20層辦公樓「Icon」，總面積達52.5萬平方呎。

早期版本還規畫了26層住宅樓「Echo」，含389套住宅單元，擬建於St. James Park附近的Fourth街與St. John街交匯處。

最新方案依據加州SB 330法案推進，該立法為住房項目審批流程提供了簡化通道。

據伯勒斯透露，該雙棟項目將分階段開發：首期工程位於East Santa Clara街與North Fourth街交匯處，二期工程則建於East Santa Clara街與North Fourth街轉角處。

此開發順序亦使現有加油站有望繼續運營數年。「E. Santa Clara 街沿線將規畫少量商業零售空間，」伯羅斯表示。

據伯羅斯估算，兩棟住宅樓的總開發及融資投入約需3億美元，每棟建築開發成本在1億3000萬至1億5000萬美元之間。

「融資更便捷的項目始終更具優勢，」伯羅斯強調，「鑑於當前住房危機，具備較高可行性且能快速落成的項目將帶來額外淨收益。」

聖荷西 加油站 加州

聖荷西市府：擬讓7000名員工擁有聊天機器人助理

Books Inc.如願被巴諾書店收購 保留原名續營運

