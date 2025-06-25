加州夢想法案 成移民學生升學「生命線」

AcoM舉辦加州夢想法案的說明會。（AcoM提供）

在高等教育面臨聯邦挑戰的當下，AcoM在6月24日舉辦關於加州 夢想法案的說明會。強調加州夢想法案（California Dream Act, 簡稱CADA）不只是替代方案，而是一條通往教育公平的「生命線」。讓多位專業教育專家與在校學生以實地經驗，分享如何擴大學習的可及性。

說明會來賓有加州學生援助委員會（Executive Director or Catalina Mistler）執行主任岡薩雷斯（Dr. Daisy Gonzales）、來自洛杉磯 地區的學生和一位來自克恩郡的家長。

岡薩雷斯指出，來自無證、難民與混合身分家庭的學生，正因聯邦資料隱私疑慮及社區中擴散的恐懼，陷入「求學或自保」的兩難。「我們許多學生處於生存困難的模式，部分人甚至考慮放棄高等教育，因為未來看似無望。」她說。

在聯邦FAFSA表格更新失誤與移民 執法壓力交織之際，CADAA的重要性益發凸顯。岡薩雷斯強調，加州夢想法案申請資料不與聯邦政府共用，「這是一條安全的申請管道」，可以保障每位加州學生的學業，無論其身分。

CADAA每年負責管理逾億美元的州級財政援助，岡薩雷斯表示，這將致力於消除申請障礙，讓所有學生都能尊嚴地邁入大學校門。「我是一名移民之女，也是第一代大學生，我深知教育改變命運的力量。」

一位來自洛杉磯的學生面對高等教育的夢想時，曾一度感到絕望。由於無法填寫聯邦學生資助申請（FAFSA），她以為自己註定無法獲得任何形式的助學金，甚至開始懷疑是否該放棄上大學的計畫。

直到她在學校和社區組織的協助下接觸到加州夢想法案（CADAA），她的視野才豁然開朗。CADAA為像她這樣來自無證或混合身分家庭的學生提供了安全的申請管道，讓他們不必透露敏感資料即可申請州級經濟援助。透過這個法案，艾莉亞順利獲得助學金、補助以及基本生活支援。

她說，CADAA不只是財務上的支持，更是州政府對像她這樣學生的肯定與接納。「這個法案讓我知道，我並不孤單，我的夢想是有價值的。」她的故事，正是無數受惠於加州夢想法案學生的縮影。