我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

谷歌持續裁員發出「買斷」 要求遠距員工進辦公室

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷歌2023年1月大裁員至今，員工心頭上的陰影仍揮之不去。 (谷歌地圖)
谷歌2023年1月大裁員至今，員工心頭上的陰影仍揮之不去。 (谷歌地圖)

谷歌Google於10日向多個部門的員工提供自願離職計畫（buyouts，又稱買斷），顯示公司還在繼續縮編。此外，公司也進一步要求員工返回辦公室上班。

灣區多家媒體報導，谷歌向多個部門的員工提供買斷計畫，包括知識和資訊部門（knowledge and information，簡稱K&I）、中央工程部門（central engineering）以及行銷（marketing）、研究（research）和傳播（communications）團隊的員工。

這次的買斷計畫是谷歌最新的裁減員工舉措。自2023年裁員1萬2000人以來，Google一直在分批進行裁員。媒體無法確認有多少員工受到了最新一輪買斷計畫的影響。另外，一些團隊還要求居住在辦公室50哩以內的遠距工作員工返回辦公室。

K&I 部門約有2萬名員工。該部門於去年10月進行了重組，最終由谷歌高層福克斯 (Nick Fox) 接掌。福克斯10日發布了一份備忘錄，表示未達預期標準的員工可以考慮接受買斷，而那些對自己的工作成果感到滿意且表現優秀的員工則可以繼續留在公司。

此前，Google財務長阿什肯納齊 (Anat Ashkenazi) 於10月表示，隨著Google在2025年擴大人工智慧基礎設施支出，她的首要任務之一是進一步削減營運成本。谷歌也正在徹底改造一個廣受歡迎的內部學習平台，專注於教導員工如何在工作中使用現代人工智慧工具，從一些錦上添花的專案轉向更注重業務必需的產品。

作為人力營運買斷的一部分，中高階員工可獲得最多14周薪資的遣散費，並且每服務滿一年還可額外獲得一周的遣散費。谷歌因2023年1月裁員6%而面臨強烈反彈後，公司轉向先用買斷的裁減模式。當時員工表示，他們存取公司系統的權限突然被意外切斷，其中一些是長期員工、業績突出的員工，或正在休病假或產假的員工。

谷歌 Google 人工智慧

上一則

南灣第3季行動領務 6/13開放網路預約

下一則

節省成本 聖谷交通局建議更換聖荷西BART隧道承包商

延伸閱讀

AI勁敵合作有譜？傳OpenAI擬引進Google雲端服務

AI勁敵合作有譜？傳OpenAI擬引進Google雲端服務
北加州新一輪裁員潮 逾1100個工作被裁

北加州新一輪裁員潮 逾1100個工作被裁
財經簡訊

財經簡訊
美5月勞動市場疲態 ADP私營部門就業僅增3.7萬人 2年最低

美5月勞動市場疲態 ADP私營部門就業僅增3.7萬人 2年最低
中華電信憑證信任遭谷歌撤銷 藍委轟：國家資安醜聞

中華電信憑證信任遭谷歌撤銷 藍委轟：國家資安醜聞

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
馬斯克受川普徵召出掌DOGE，疑成為聯邦大裁員的代罪羔羊。(美聯社)

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

2025-06-04 21:03
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照