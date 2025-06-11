庫比蒂諾市府與唐葳蘋「辭職」達和解 她將獲31萬補償

庫比蒂諾市議會與前市經理唐葳蘋達成和解。（本報資料照）

根據庫比蒂諾市府發布的公告，庫比蒂諾市議會與唐葳蘋（Pamela Wu）6日達成和解。根據和解協議，唐葳蘋於5月2日被安排行政休假後辭去市經理職務。

根據和解條款，市議會同意終止所有針對唐葳蘋（Pamela Wu）擔任市經理一職期間工作的調查。唐葳蘋將獲得其12個月離職補償中的8個月的部分，以及部分福利，總計31萬1089.53美元。雙方同意免除所有與唐葳蘋工作相關的索賠，並避免貶損對方。這項不貶損限制適用於唐葳蘋以及市政府的民選官員和兩名任命官員。

市議會於6日在閉門會議上就和解協議進行了投票 。副市長摩爾(Kitty Moore)說：「我投票是基於公平原則，但為了推動城市發展，也為了我們城市的最大利益，我支持多數人的決定。」

市長趙良方（Liang Chao)說：「領導層的交接從來都不容易，但有時，為了確保城市保持穩定、透明和響應的能力，交接是必要的。我對代理市經理卡普爾（Tina Kapoor)和我們的員工充滿信心，相信我們將繼續攜手合作，推進城市的目標。」

卡普爾於5月2日被任命為代理市經理，並將繼續擔任該職務。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）5月上旬報導，庫比蒂諾市對市府經理唐葳蘋安排帶薪行政休假。

庫比蒂諾市政府稱，市議會在5月2日的閉門會議上以三比二的投票結果支持唐葳蘋的休假，「確保市政府能夠繼續順利運作，保持組織穩定，同時允許公平的內部審查程序以建設性和專注的方式向前推進」。

當時對此一決定，市府並未說明原因。市長趙良方稱是因為「受限於人事問題的保密性和正在進行的調查」。

唐葳蘋在2022年8月被任命為市府經理。她說自己沒有參加「被休假」的閉門會議，直到會後才知道議會的決定。

在此期間，副市府經理卡普爾開始擔任代理市府經理。 庫比蒂諾市和唐葳蘋也自此陷入爭議，直至6日達成和解。