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洛威爾高中今年畢業生 被貼「彩票生」標籤

編譯林思牧／綜合報導
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洛威爾高中一景 。(谷歌地圖)
洛威爾高中一景 。(谷歌地圖)

疫情造成的創傷又多一樁，舊金山洛威爾高中今年的畢業生被稱為「彩票生」（lottery kids），這個陰影可能永存於其中一些人的心靈。

舊金山紀事報報導，2021年秋季開始的時候，九年級新生第一次走進菁英學府洛威爾，他們就被貼上了一個在接下來的四年中無法擺脫的標籤：彩票生。

與洛威爾前面幾十年的學生不同，這621名學生並非因為優異的成績和令人印象深刻的考試分數而被錄取。這些學生和2022年入學的新生，是通過與學區其他高中相同的、幾乎隨機的錄取程序得到的–這是基於疫情期間，申請評估中缺乏成績和考試分數而做出的。

洛威爾於2023年恢復擇優錄取制，有兩年的彩票生被夾在擇優錄取的同學中。這兩年的彩票生或許能解答一個亟待回答的問題：如果學區隨機錄取學生進入全國表現最佳、學術嚴謹的高中，結果會怎麼樣？

事實證明，根據學區數據，總體而言，中籤學生和擇優錄取學生之間的學業成績有些差距，但差距不算大。首屆中籤學生的平均GPA為3.45，而之前五年的平均GPA為3.69。中籤學生的平均SAT成績比2020年擇優錄取的平均成績低78分，盡管中籤者分數仍比全國平均高出240分。

2025年的畢業生平均修讀了2.65門大學先修課程，而之前五年的平均修讀量為2.8門，但與2020屆畢業生的2.69門大學先修課程幾乎持平（2020年入學者雖是擇優錄取的，但他們的課業受到疫情的嚴厲衝擊）。

Benjamin Zhang於6月2日畢業，他穿戴紅色學位帽和畢業服，是洛威爾首屆抽籤畢業班的一員。無論當初如何錄取，他都是洛威爾的學生之一，但他和他的同學們永遠不會知道真相。盡管如此，已獲得耶魯大學全額獎學金的Zhang在畢業致詞中表示，他們的人生是由抽籤決定的。

「這個頭銜就像一份遲交的作業一樣懸在我們頭上。『不是基於成績的，』他們說。『只是運氣好，』他們低聲耳語。」他鄭重向同屆畢業生說：「讓我們做最後的告別：宣告我們不是被抽籤、標籤或成績單所定義。我們是由我們如何利用所獲得的機會所定義。」

疫情 學區 舊金山

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