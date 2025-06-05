沃爾瑪證實 將裁矽谷技術部門106名員工

沃爾瑪在矽谷裁員106名科技員工。（取自Pexels）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，作為其在全國範圍內裁減約1500名公司員工計畫的一部分，沃爾瑪 （Walmart）本周確認，裁員將影響其位於矽谷的技術部門。

該公司在一份被媒體獲得的內部備忘錄中指出︰「為了加速我們為零售業未來定義的體驗的推進，我們必須集中精力。」該備忘錄上月已發送給部分員工。

根據提交給加州就業發展廳（California’s Employment Development Department）的WARN通知，沃爾瑪位於聖布魯諾（San Bruno）的全球技術辦公室將裁減106個職位，這些職位計畫於8月22日前永久取消。

此次重組將影響沃爾瑪全球技術、美國電子商務履行和廣告部門的多個崗位。

公司高管表示，此舉旨在簡化運營流程、加快決策速度，是更廣泛數字轉型的一部分。「重新塑造我們的結構使我們能夠加速交付並適應周圍不斷變化的環境。」備忘錄中寫道。

作為美國最大的私營雇主，沃爾瑪在美國擁有約160萬名員工，但該公司未提供受影響地點的詳細清單。不過，該公司指出，盡管部分職位被裁減，但也正在創建新職位。

該公司拒絕就裁員發表評論。

此次裁員正值川普 （Donald Trump）政府實施的關稅 引發政治摩擦加劇之際，在最近的財報電話會議上，沃爾瑪警告稱，關稅可能導致消費者價格上漲。

「沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠超預期。」川普在該公司宣布裁員後在Truth Social發文稱，「沃爾瑪和中國應該，正如所說，『承擔關稅』，而不是向珍貴的顧客收取任何費用。」

盡管存在政治背景，沃爾瑪高管向「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，此次裁員與貿易政策無關，而是由公司的長期業務戰略驅動。