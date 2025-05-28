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矽谷夏令營費用年年漲 家長直呼「快負擔不起」

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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矽谷夏令營費用年年飆漲 家長直呼「快負擔不起。」(RDNE Stock projec/ Pexels)
矽谷夏令營費用年年飆漲 家長直呼「快負擔不起。」(RDNE Stock projec/ Pexels)

每逢暑假將至，矽谷家長不僅要替孩子安排假期活動，更面對逐年上漲的夏令營費用壓力。從傳統戶外營隊，到近年大受歡迎的程式設計、STEM、藝術及領導力營，費用節節高升，不少家長直言：「今年報營又比去年貴了不少，真的快負擔不起！」

來自南灣的鍾太太表示，自己與先生都需全職上班，因此從孩子四歲開始，每年暑假都會安排夏令營。她回憶，早期夏令營一周的費用大約為300多美元，若參加市政府或教會舉辦的營隊，價格更為實惠。但自從疫情後，夏令營費用逐年攀升，尤其今年更是「漲得離譜」。

鍾太太提到，疫情期間，她曾為了孩子的健康與通風安全，選擇報名一個戶外水上活動營隊，當時的費用僅400多美元，本市居民還可享有折扣，實際只需不到400美元。但她發現同一營隊今年的報名費已突破700美元，「將近翻倍，真的令人吃不消」。

記者查詢多家矽谷主流夏令營價格發現，目前一周的營隊收費大多在500美元以上，且普遍較去年上漲。例如某知名連鎖營隊，去年每周收費為535美元，今年已調漲至595美元。而只要略為和科技沾邊的夏令營，價格通常就要600至700美元。

此外不知道是否是為了讓價格看上去更美麗，一些原本是全天營的夏令營，拆分成了半日營。這樣半日營的標價在一周350美元左右，看上去不那麼怵目驚心，但實際單位價格還是上漲了不少。

原本矽谷部分城市會對本地營隊提供補助，以壓低價格或設立平價營隊。然而，今年不少城市的相關補助遭削減，使得營隊價格跟著上揚；而部分維持低價的營隊則規模縮小，名額有限，一開放報名便迅速額滿。

有營隊經營者指出，夏令營費用上漲與人力、場地租金及保險成本不斷攀升有關。一名程式設計營隊創辦人表示：「我們需要聘請具工程背景的導師，還要維持一定的師生比例，加上場地與保險費用年年調漲，這些都會反映在學費上。」

在高昂費用與熱門營隊名額難求的情況下，部分家長轉向自組「互助型夏令營」自救。由幾戶家庭輪流規畫活動、帶孩子做DIY手作或社區參訪，既節省成本，也增進社群連結。

來自桑尼維爾的姜太太就表示，已與其他四戶家庭討論合作育兒，「雖然不如專業營隊規模精緻，但孩子們玩得開心，大人也放心。」

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