中文學校聯合會 正副會長將改選

思源中文學校董事長王婉君(中)領銜提名委員會，包括天樂中文學校校長陳秋涼(右)、灣谷中文學校校長張麗文(左)，委員會說明候選人提名過程。(記者江碩涵／攝影)

北加州 中文學校聯合會5月23日舉行記者會，正式公布第48屆正副會長候選人名單，並邀請候選人現場發表政見。現任副會長傅其俊將競選新任會長、麥奇小子校長廖琇菁則參選副會長，兩人以「繼往開來」為主軸，承諾延續並深化聯合會的核心使命。

現任會長李娜亞表示，47屆任期即將畫下句點，她感謝各界長期以來的支持與合作，也對即將接任的新團隊寄予厚望。她說，傅其俊、廖琇菁兩位校長，不僅經驗豐富，更對僑教事務充滿熱情與責任感，相信他們能延續聯合會的服務宗旨，帶領團隊持續為北加 州中文教育貢獻心力。

思源中文學校董事長王婉君領銜提名委員會，包括天樂中文學校校長陳秋涼、灣谷中文學校校長張麗文，委員會說明候選人提名過程。王婉君表示，提名程序於3月理事會決議後展開，並於4月3日公布選舉辦法，5月18日收到傅其俊與廖琇菁報名，經三位委員審核後確認資格合格，相關資訊亦已公布至官網與寄送給各會員學校，選舉將於6月的第四次理事會中，以無記名投票 方式進行。

傅其俊發表政見表示，參選對他而言是一項責任與挑戰，但他深信，「世上無難事，只怕有心人」。他表示，將延續聯合會一貫推廣中華語文與文化、服務會員學校的宗旨，並從三大面向推動會務，包括強化學校聯繫與主流連結、提升教師專業發展、推動學生全人發展。

廖琇菁表示，過去一年在聯合會參與活動，讓她深刻體會到「這是一個溫暖的大家庭」，並感謝前輩支持，希望未來大家能一起走下去，一步一腳印，為聯合會創造更多美麗的故事。