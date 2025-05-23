喬氏兄弟5月25日講座 談兩波華人移民潮

5月25日下午2時在薩拉度加圖書館（Saratoga Library）將有一場「兩波華人移民與鮭魚罐頭工業」主題演講，主講人是灣區僑領「喬氏兄弟」。（主辦單位提供）

五月是亞太裔傳統月（Asian American and Pacific Islander Heritage Month），作為亞太裔傳統月慶祝活動的一部分，5月25日下午2時薩拉度加圖書館（Saratoga Library）將有一場「兩波華人移民 與鮭魚 罐頭工業」主題演講，主講人是灣區僑領「喬氏兄弟」，活動由中華歷史文化協會（Chinese Historical and Cultural Project, CHCP）協辦，無需預約，民眾可自由入場。

講座將探討兩個時期的華人移民浪潮。第一波是在19世紀50年代淘金熱時期開始從廣東前來的移民；第二波則是在二戰結束後以及「排華法案」被廢除後從台灣、香港來的新移民。喬氏兄弟將從歷史背景與親身經歷出發，對比兩波移民的特點，並深入講述華人移民在鮭魚罐頭工廠中的勞動與生活故事。

喬氏兄弟是雙胞胎，哥哥喬立（James Chiao）是退休電子工程師，也是灣區非營利組織「華人特殊兒童之友（FCSN）」共同創辦人與理事會聯合主席、中華歷史文化協會的顧問委員會成員及灣區華人作家協會理事。喬立2021年出版了「特殊兒童之友—築夢社區」一書，介紹組織的歷史與成就。

弟弟喬成（Philip C. Chiao）則是建築師，擁有華盛頓大學藝術學士學位與伊利諾大學建築碩士學位，他2016年退休，目前擔任巴沙迪那市設計審查委員會成員。

喬氏兄弟退休後，致力於研究美國華人在鮭魚罐頭產業的歷史，他們建立了專門的網站，收錄相關華工與包商的歷史故事，並於2022年夏天出版了「鮭魚何價（The Price of Salmon）」，收錄了早期記者Max Stern於1922年撰寫的37篇報導文章。

這場講座結合歷史、人物與真實經歷，是了解華人移民歷史與美國勞工文化不可多得的機會。薩拉度加圖書館地址為13650 Saratoga Ave., Saratoga。