新希望5月31日抗癌健康日 詳解肺癌

新希望華人癌症 關懷基金會5月31日下午1時至4時30分將在金山灣區 僑教中心舉辦第七屆抗癌健康日（Health Fair）。

這次活動由老師游菀瑜帶來的康復活動「Total Body Workout」揭開序幕，透過運動放鬆肢體，自在舞動，而達到身心放鬆安定。接下來專題演講「肺癌之預防與治療」，邀請了Kaiser醫院腫瘤科醫師Jody Chuang分享關於肺癌的種種。

專題論壇「守護呼吸」由劉淑明博士主持，主講來賓包括腫瘤專科醫師、資深社工人員等，談論肺癌及其風險，讓大家了解身體發出的警訊，以期達到預防及早期發現早期治療的目標。最後「請問醫師」則由腫瘤專科醫師戴榮濤面對面回答有關癌症的各項疑問。

除了介紹新希望的服務，此次活動還邀請了灣區眾多社區團體提供相關資訊及最新健康訊息分享，包括El Camino Health癌症中心、Stanford Palliative Care、華人健康促進計畫、阿茲海默症協會、美華慈心關懷聯盟、美國胰臟癌協會、美國華裔精神健康聯盟、希望之心安寧醫護關懷中心、Bay Area Cancer Connection、Super Joey Foundation、Griswold Home Care等。

新希望華人癌症關懷基金會是非營利慈善組織，以藉服務、教育、宣導和研究，為華人癌症患者、家屬以及社區提供周全的相關服務。新希望沒有任何宗教背景，服務對象不分宗教、性別、年齡和區域，以各項落實的服務和整合運用資源，為華人癌友和家庭帶來新希望。

活動：新希望守護呼吸抗癌健康日

時間：5月31日下午1時至4時30分

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-609-3338

網址：[email protected]