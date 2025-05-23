「Tre-4幫」暴力集團蔓延灣區各地 靠在街頭搶貴重物品致富

勞力士手表價值不菲，但也可能讓配戴者陷入殺身之禍。 (rolex.com)

「Tre-4幫」是靠在街頭搶劫貴重物品致富的灣區 暴力集團，多年前在幫派鬥爭中輸掉了原本的地盤。但它不但沒有消失，反而擴散到其他地區繼續為惡。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，多年前Tre-4幫在與一群對手幫長期爭鬥後，失去了對舊金山 一個占地50 畝的公共住宅區的掌控。但它非但沒有消失，反而從金山市的訪谷（Visitacion Valley）蔓延到灣區的他處，一些成員甚至遷入屋崙、康曲柯士達郊區和聖馬刁縣。

正如該幫的口頭禪「拔掉」（tear it off）一樣，成員是透過武裝搶劫拔掉受害者的勞力士手表和鑽石首飾，Tre-4 在21世紀20年代初成為了執法部門的首要目標。

隨後，聯邦和地方執法單位對幫派鬥爭、高速公路和墓地槍擊案以及搶劫案展開了起訴。最大的案件之一發生在康曲柯士達的拉莫林達走廊（Lamorinda corridor），六名涉嫌Tre-4成員和同夥被指控犯有搶劫和共謀罪，其中兩人還面臨與2022年3月5日20歲的吉拉尼（Basel Jilani）在勞力士手表搶劫案中被槍殺有關的額外指控。

該案的兩名被告，23歲的華盛頓（Jalin Washington）和21歲的沃森（Don-Juan Watso）都是來自安蒂奧克（Antioch），分別被判處32年和15年監禁。法庭紀錄顯示，被指控的槍手華盛頓對過失殺人罪不予抗辯，而被指控的司機沃森在認罪協議中接受了搶劫罪的判決。紀錄顯示，另外三人被判處12至20年不等的刑期，均被關押在州監獄。

華盛頓、沃森等人被指控犯下大規模共謀案，該案主要涉及針對佩戴昂貴珠寶者的街頭搶劫，但也涉及幫派鬥爭、社交媒體紛爭（rap and social media feuds）等。

調查人員還詳細描述了入室搶劫案、跟蹤婦女從ATM機回家並搶劫現金的案例，以及價值34萬美元的大麻藥房盜竊案。一名警方的團夥犯罪專家作證稱，Tre-4 員籌集了10萬美元來支付刑事辯護律師的費用。錢財露白可能讓人陷入殺身之禍，民眾應對Tre-4幫之類的匪徒有所防備。