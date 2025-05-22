安樂居吳慧玲醫師：以人為本的老年科實踐
5月是高血壓宣傳月，舊金山安樂居（On Lok）醫療總監吳慧玲（Dr. Jessica Eng, M.D.）作為一名老年專科醫師，近日講述了她如何與跨領域團隊協作，顛覆傳統醫療的碎片化服務，為長者打造從居家到醫院的無縫照護網絡。
吳慧玲醫師曾在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。
「醫療系統的斷裂，讓許多長者陷入『出院即失控』的循環。」吳慧玲回憶，早年她在醫院常見患者因無法取得藥物或健康飲食而反覆入院。這段經歷促使她投身老年科，並發展出「跟隨患者」的模式。在安樂居的三年間，她帶領團隊建立跨機構協作機制，醫師不僅在診間看診，更深入長者住家、護理院等場域，整合社會支持與醫療資源。
這種全方位視野，體現在她對高血壓管理的見解中。「收縮壓與舒張壓的平衡，是門藝術。」她解釋，長者的血管彈性自然衰退，需謹慎評估用藥與生活調整的比例。她以華裔常見的飲食習慣為例：「我們不要求長輩放棄臘味飯，而是建議搭配半碗燙青菜，並改用低鈉醬油。」這種「改良而非禁止」的策略，源自她對文化儀式感的尊重。
面對華裔社群「拒換家庭醫師」的現象，吳慧玲提出務實解方。「關鍵在建立信任關係。」她分享，安樂居40%臨床團隊精通粵語與國語，從醫師到社工皆能以長者的母語溝通。針對家庭照顧者的「孝親」壓力，團隊設計彈性方案：當子女因工作無法周間陪診，安樂居社工安排看醫生的交通接送，如有需要，還安排翻譯服務，並可協調居家護理時段，及提供簡易復健教學。
「照護不是非黑即白的選擇。」她舉例，曾有家屬堅持每日煲湯卻引發痛風，團隊遂教導以白蘿蔔取代動物內臟熬煮，既保留文化傳統又控制病情。這種在傳統與現代醫學間找平衡點的智慧，正是她推動文化適切照護的核心。
適逢美國高血壓宣導月，吳慧玲強調「無症狀風險」的防治策略。「血壓問題如同隱形殺手，等到頭痛、視力模糊時，往往已造成不可逆傷害。」她建議長者善用藥局免費檢測站，或在家中備置血壓計，並定期與醫師討論數據變化。
對於抗拒就醫的長輩，她發展出「生活情境衛教法」：在茶敘間自然引導血壓話題，從「孫子最近學會量血壓」的日常對話切入，逐步建立健康意識。這種將醫療知識融入生活場景的溝通方式，成功提升華裔長者的篩檢意願。
身兼UCSF臨床教授，吳慧玲始終堅持教學使命。「全美僅有約6000名老年科醫師，但高齡人口持續增長。」她設計的培訓課程特別著重「以人為本」，要求醫學生陪同居家訪視，從長者生活環境理解醫療決策的複雜性。
「有位學生曾困惑地問：『為何要花40分鐘討論患者的書法興趣？』」她微笑解釋：「當我們知道黃伯伯堅持每日練字，就能理解他不願服用導致手抖的藥物。醫療必須呼應生命意義。」
目前安樂居超過半數醫師具老年醫學專科資歷，多出身哈佛、史丹福、約翰霍普金斯、UCSF等頂尖院校。服務對象主要為55歲以上、符合醫療補助（Medi-Cal）資格的中低收入長者，近八成同時享有聯邦醫療保險（Medicare），近乎全額給付照護費用。
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