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學生依賴AI 灣區教育科技公司再裁20%員工

記者王子涵／舊金山報導
隨著學生日益依賴如ChatGPT等AI工具輔助學習，Chegg近年來的影響力與市場占有率下滑。（取自Chegg網站)
隨著學生日益依賴如ChatGPT等AI工具輔助學習，Chegg近年來的影響力與市場占有率下滑。（取自Chegg網站)

位於灣區聖塔克拉拉的教育科技公司Chegg宣布裁撤248名員工，約占總人力的22%，這是該公司不到一年內的第三輪大規模裁員。隨著學生愈來愈依賴AI工具輔助學習，Chegg的業務持續下滑。

根據遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，這波裁員是公司更廣泛重組計畫的一部分，目的是削減支出、應對收入下降與客戶流失的雙重壓力。

「我們正執行另一項重組計畫，以持續調整我們的成本結構，以符合當前營收水準，並因應產業的持續挑戰與對我們業務的負面衝擊。」執行長隆戈（David Longo）在聲明中表示。

Chegg預計將在年底前關閉其位於美國與加拿大的辦公室，同時縮減市場行銷與產品開發的投資。公司預估在2025年可節省4500萬至5500萬元支出，並在2026年進一步擴大節省力度。

Chegg成立於2007年，最初以「教科書界的 Netflix」為號召，提供學生租借課本的服務。儘管初期獲得高達1.4億元的投資，公司仍難以因應書籍購置、運輸及倉儲成本的上升。後來Chegg轉型為訂閱制平台，提供作業協助、測驗準備與其他學習資源，在新冠疫情期間一度重拾成長動能。

但隨著學生日益依賴如ChatGPT等AI工具輔助學習，Chegg近年來的影響力與市場占有率大幅下滑。Google所推出的「AI Overviews」也對其網路流量造成進一步衝擊。

Chegg今年稍早已對Google提出訴訟，指控該科技巨頭濫用搜尋市場的壟斷地位，讓其AI內容優先顯示，且這些內容的部分訓練來自Chegg擁有的問答資料庫。

財務方面，Chegg正面臨日益沉重的壓力。第一季財報顯示，訂閱人數年減31%，降至320萬人；營收年減30%，總額為1.21億元。「儘管持續的產業變化仍對Chegg Study帶來影響，我們服務與支持學生的承諾不變。」隆戈補充表示。

AI Google 疫情

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