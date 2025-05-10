舊金山西區3郵遞區號房價 疫情後仍可見上漲

房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

房貸高利率壓制舊金山房價 ，已有近三年時間。舊金山房價仍不便宜，但幾乎整個城市的每個地區中等房價，皆低於疫情 之前。

幾乎，但非全部。舊金山紀事報報導，根據房地產網站「Zillow」資料，自2020年2月以來，舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區(Sunset District)、West Portal區與Miraloma區的房價，實際上可見到上漲。

房地產經紀人認為，這種差異反映出疫情期間，民眾對家庭友善設施以及房屋類型的需求；也顯現這三個地區的房屋庫存少，因為舊金山西區在近數十年來、建設房屋數量相對較少，賣家較少意願降價與新房屋競爭。

蘇富比國際房地產公司地產經紀人克勞福德(Allison Fortini-Crawford)表示，若利率仍高、經濟衰退憂慮增加，這些地區房價也可能回落至2010年代水平。但是，現在看來，西區是舊金山最後一個房價維持疫情前水平的地區。

過去5年內，舊金山郵遞區號94112、94116、94127房價漲幅2%-3%，整體上漲數萬美元。對典型房價在150-180萬美元的社區來說，並非巨大漲幅，但與城市其他地區相較，仍形成強烈對比。

舊金山中部地區與東區的房價較便宜，部分原因是當地公寓供應量大，房價已下跌20%。公寓可能有管理費用與保險費，並且沒有足夠空間提供家庭居住。

房地產經紀人認為，這些找房的家庭通常前往日落區，該社區房屋面積合適、價格友善，但路況相對平坦，適合帶孩子步行，希望擁有比市中心住房更多的開放空間。

Compass房地產經紀人葛雷洛里(Judson Gregory)指出，疫情期間，買房人士優先考慮轉向更安靜、後院更大、公園更方便的社區。這種動力促使東灣佛利蒙與南灣聖塔克拉拉等郊區，成為熱門房市，也可解釋舊金山西區與東區的不同。很多買家認為，舊金山日落區是更好的選擇，結合城市活力與社區戶外空間。

日落區的吸引力，早在疫情之前就已存在，房價在過去十年快速上漲。郵遞區號94112典型房價在2014年僅為90萬美元，4年之後已超過140萬美元。相較之下，郵遞區號94109包括Nob Hill與Russian Hill部分地區，價格仍維持低於100萬美元。