Nvidia在南灣收購商業地產 1年總價超過7億

圖為輝達總部裡的一景 。(nvidia.com)

輝達 Nvidia最近一年大肆收購商業房地產 ，總價值超過7億美元。最新的交易中，輝達以2億5430萬美元收購了三棟大型辦公室與研究中心的建築物。

聖荷西信使報報導，受公司高利潤和銷售業績的推動，Nvidia在南灣購買了更多建築，超過7億美元的房地產收購讓這家科技巨頭有了更巨大的影響力。5月6日向聖塔克拉拉縣記錄員辦公室提交的文件顯示，在最新交易中，Nvidia斥資2.543億美元收購了三棟大型辦公室和研究大樓，這些大樓均位於聖塔克拉拉的San Tomas Expressway上。

Nvidia一直在擴大在南灣的業務，主要透過購買房地產，但也透過租賃。對幾筆已完成交易的審查顯示，總部位於聖塔克拉拉的Nvidia公司在近一年的時間裡斥資7.47億美元在其總部所在地周邊購買商業房地產。

「矽谷總有新鮮事讓我們感到驚訝，」聖荷西房地產公司Ritchie Commercial總裁利奇（Mark Ritchie）表示，Nvidia就是一個經典案例。幾十年前有思科（Cisco），後來又有谷歌（Google ），現在輝達占據了王位。

專注於追蹤科技產業的Creative Strategies公司首席分析師巴嘉林（Tim Bajarin）認為，Nvidia的追求是有意義的，為什麼呢？Nvidia明白，它需要高素質的工程師和出色的支援人員，並且需要盡可能地讓他們本地化。

Nvidia在最近53周內購買的聖塔克拉拉建築物，都位於這家科技巨頭的總部對面或距離總部僅一個街區的近處。Nvidia總部是一座由兩棟建築組成的綜合體，外觀充滿未來感，分別位於San Tomas Expressway的2788號和2888號。

矽谷未來學家、科技業追蹤公司Ubertrends LLC創辦人Michael Tchong認為，科技巨頭往往傾向於創建大型園區，部分原因是為了向外界展示他們的成功。「每家大型科技公司都想在自己的園區裡打上皇室的烙印，」Tchong說， 「甲骨文建了一個園區，蘋果有一艘大太空船， Google有Googleplex，Meta在蒙洛公園（Menlo Park）擁有超大園區，許多科技公司都有建立廣闊校園的心態。 」