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EMS：川普遣返政策 挑戰來美旅客 權利處於灰色地帶

記者龔玥╱聖荷西報導
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EMS專家討論，在當前嚴格的出入境審查政策下，對外國學生和國際旅客帶來的影響。（圖由EMS提供）
EMS專家討論，在當前嚴格的出入境審查政策下，對外國學生和國際旅客帶來的影響。（圖由EMS提供）

隨著旅行季節的到來，無論是前往海外的美國公民，還是從世界各地來到美國的外國學生和遊客，都在準備踏上旅途。然而，近年來，由於川普政府期間強化的遣返政策，尤其是針對綠卡持有者和極少數情況下涉及美國公民的遣返措施，許多人開始對美國的旅行產生顧慮。這些政策的改變使得很多潛在旅客猶豫是否踏上旅途，甚至擔心旅行可能會遭遇不必要的麻煩和困擾。

少數族裔媒體中心EMS 5月2日特別邀請在移民和邊境安全領域有著深厚經驗的專家，討論當旅客在機場或邊境被攔截時的權利，這一極端審查政策對外國學生和國際旅客帶來的影響，以及部分綠卡持有者在重新入境時被迫放棄綠卡的真實案例。

專家包括美國伊斯蘭關係委員會舊金山灣區分會（CAIR-SFBA）的執行董事紮赫拉·比洛（Zahra Billoo），Paturi律師事務所（Paturi Law）的創始人兼合夥人馬杜裡瑪·帕圖裡（Madhurima Paturi），Szew律師事務所（Szew Law Group）的創始人兼管理律師安德里亞·謝夫（Andrea Szew），Boundless Immigration的創始人兼首席執行官Xiao Wang。

此次討論的一個關鍵議題是，近年來，愈來愈多的外國旅客和美國公民在入境美國時，遭遇到海關官員對手機、電腦等電子設備的強力檢查。與以往的輕微盤查不同，現在的檢查可能涉及到旅客的社交媒體帳戶、私密資訊，甚至是生物資訊。這一做法讓許多外國學生和綠卡持有者在入境時感到不安。一些人甚至被告知，如果拒絕交出密碼或提供社交媒體資訊，就可能面臨被拘留數小時的風險。

為了讓更多人瞭解自己的權利，比洛提醒，無論是美國公民還是持有其他簽證的外國人，每個人都應當知曉自己在海關檢查時的基本權利。公民有權保持沉默，並且有權要求律師在場。但對於非公民或綠卡持有者來說，情況則更為複雜。他特別提到，綠卡持有者在與海關人員交流時，應該謹慎面對可能的隱性要求，如提供密碼或開放社交媒體帳戶。雖然綠卡持有者有合法在美國居住和工作的權利，但在出入境時，他們的權利處於一個灰色地帶。綠卡持有者在重新入境時的審查可能與持簽證的外國人類似，他們同樣可能面臨被要求交出密碼或接受無理由的滯留檢查。

雖然美國的邊境檢查政策不斷變化，旅客面臨的風險增加，但只要瞭解自己的基本權利，並且在遇到問題時採取合適的應對措施，依然可以有效地避免不必要的麻煩。對於廣大外國學生和綠卡持有者來說，瞭解並準備應對這些潛在的挑戰，將是未來旅行中的一項必要技能。

綠卡 美國公民 邊境

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