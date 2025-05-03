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桑尼維爾「手牽手藝術節」 5月3日登場 邀全家同樂

記者龔玥╱聖荷西報導
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桑尼維爾「手牽手藝術節」5月3日登場。（取材自桑尼維爾政府官網）
桑尼維爾「手牽手藝術節」5月3日登場。（取材自桑尼維爾政府官網）

為慶祝兒童藝術教育、鞏固社區凝聚力，第40屆「手牽手藝術節」（Hands on the Arts Festival）將於5月3日（星期六）上午10點至下午3點，在桑尼維爾社區中心（Sunnyvale Community Center）室內登場。今年活動適逢創辦40周年，桑尼維爾市特別將本屆藝術節打造為一場既具傳承意義、又充滿童趣與創意的慶典，誠摯邀請全家大小共同參與，免費入場。

本屆藝術節地點設於雷明頓大道550號（550 E. Remington Dr.），由於社區中心戶外區域正在進行翻修工程，活動將全面移至室內舉辦。盡管場地有所調整，主辦團隊特別精心規畫多個創意區域，確保參與者的藝術體驗絲毫不打折。

「手牽手藝術節」自1985年創辦以來，始終致力於鼓勵兒童親身參與藝術創作，培養美感素養，同時為家庭創造共同互動的美好時光。活動由桑尼維爾市圖書館與康樂服務部（Sunnyvale Department of Library and Recreation Services）主辦，已成為灣區家庭每年春季最受歡迎的親子活動之一。今年的藝術節專為3歲至13歲的兒童設計，涵蓋多樣化主題，孩子們可在專業人員引導下親手創作藝術作品，家長也可在一旁觀摩，甚至一同參與。

為滿足不同年齡層參與者的需求，活動現場亦設有多個在地美食攤位與冷飲站，提供輕食、飲料及甜點，方便家庭長時間停留。此外，主辦單位也邀請多家在地社區組織、圖書館、學校及環保單位進駐設攤，提供實用資訊與互動遊戲，推廣環境永續與社區參與精神。

活動完全免費，為確保材料分配與動線順暢，部分藝術工作坊將提供現場限量登記。主辦單位鼓勵孩子們帶著好奇心與笑容，一同走進藝術的世界，享受創作、探索與想像力交織的快樂時光。

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