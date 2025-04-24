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10前員工致函加州、德拉瓦州檢察長 阻OpenAI營利性轉型

編譯林思牧╱綜合報導
海德利是十位寫聯名信者之一。(LinkedIn頁面)
海德利是十位寫聯名信者之一。(LinkedIn頁面)

在三位諾貝爾獎得主的撐腰下，十名OpenAI前任員工要求加州和德拉瓦州檢察長阻止該公司進行營利性轉型。

美聯社報導，OpenAI目前是「非營利慈善事業」（nonprofit charity）的身分，但公司的高階主管在設法將它轉型成「營利性事業」（for-profit business）。

一群OpenAI前任員工擔憂，如果ChatGPT的創造者實現了打造超越人類的人工智慧的雄心，且不再對其保護該技術免於造成嚴重傷害的公共使命負責，會發生相當慘重的後果。

OpenAI前政策和道德顧問海德利（Page Hedley）在接受美聯社採訪時說：「最終我擔心的是，一旦這項技術被創造出來，誰會擁有和控制它。」

海德利是十位寫聯名信者之一。十人連署要求加州檢察長邦塔(Rob Bonta)和德拉瓦州檢察長簡寧斯(Kathy Jennings)（均為民主黨人）利用其權力保護OpenAI的慈善目的並阻止其計畫中的改組。OpenAI是在德拉瓦州註冊成立，並在舊金山營運。

OpenAI回應稱：「對現有結構的任何改變都是為了確保更廣泛的公眾能夠從人工智慧中受益。」公司表示，其營利性機構將是一家公益公司（public benefit corporation），類似於 Anthropic和科技億萬富豪馬斯克的xAI等其他人工智慧實驗室，但OpenAI仍將保留一個非營利部門。

公司又說：「這種結構將繼續確保營利組織能夠成功發展，非營利組織也能成功發展，從而使我們能夠實現使命。」這封信是本月向政府官員提交的第二封請願書。第一項來自一群致力於保護OpenAI高達10億元慈善資產的勞工領袖和非營利組織。

簡寧斯去年秋天表示，她將「審查任何此類交易，以確保公眾利益得到充分保護」。去年年底，邦塔辦公室曾向OpenAI尋求更多信息，但表示無法發表評論，甚至未加確認或否認是否正在調查該案。

OpenAI最近報告其市值為3000億元，其旗艦產品ChatGPT每周擁有4億名用戶。

OpenAI 德拉瓦州 人工智慧

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