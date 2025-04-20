CVS沙加緬度分店 5月再關1間

CVS將關閉糜鹿林市8585號門市，所有處方藥將轉移至糜鹿林市路9285號的門市。圖為9285號門市。(截自谷歌地圖)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度地區將再失去一家CVS藥局 ，位於糜鹿林（Elk Grove）市糜鹿林路8585號的CVS Pharmacy預訂5月8日關閉。

CVS Health公關經理佩吉（Kara Page） 透過電子郵件回覆蜂報：「我們做出這個艱難的決定，將關閉該門市。」她補充說：「我們在糜鹿林市仍保留四間CVS藥局，團隊將持續在這些門市為社區提供服務。」將關閉的分店位於糜鹿林村（Elk Grove Village）購物中心，門市在Ashlyn家具店與Patty′s Pizza Shack披薩店之間，所有員工都將獲得公司內部轉調機會，擔任相似職位。

佩吉指出，該門市所有處方藥將轉移至附近的CVS門市，即糜鹿林市路9285號，確保病患的藥物照護不中斷。患者也可選擇前往任何一間CVS門市取藥，或轉移至其他更便利的藥局。

這次關閉消息發布的一年前，該地區已有另外兩間CVS分店結束營業。根據蜂報先前報導，位於Arden Watt Marketplace購物中心的CVS已於2024年1月關閉，沙加緬度市中心目標百貨 （Target）內的CVS也在隔月結束營業。

近年來，多家全國連鎖藥局在沙加緬度地區宣布關店。根據蜂報資料，華格林（Walgreen）於2024年至少關閉沙加緬度地區六家分店，並於今年4月關閉Carmichael的一間分店。Rite Aid則宣布計畫關閉沙加緬度與太浩湖區近十間門市。

根據官方網站，CVS最初於1963年在麻州 洛威爾（Lowell）開設第一家Consumer Value Store，隔年正式簡化名稱為CVS。如今，CVS擁有超過9000間藥局。網站指出，全美約有85%的人口居住在距離CVS門市五哩內的地區。

根據《USA Today》報導，CVS在2021年宣布，將於2022至2024年期間關閉近900家門市，選定關店地點的依據包括「當地市場動態、人口遷移與門市密度」等因素。《Yahoo Finance》指出，CVS在2024年已關閉約300間門市，其中包含數十間設在目標百貨商場內的分店。

佩吉告訴蜂報：「我們做出關店決策會考量多項因素，包括人口變動、消費行為、門市與藥局密度、藥物照護可及性及社區健康需求。我們專注於在對的位置設立對的門市，數量也要適當。」