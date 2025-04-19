佛利蒙 成加州租金最友好城市

在全美182個城市的租金可負擔性排名中，佛利蒙排名全美第27，為全加州最佳。(Google Maps)

根據財經網站WalletHub於2025年4月16日發布的報告，在全美182個城市的租金 可負擔性排名中，灣區 城市佛利蒙（Fremont）表現最為出色，排名全美第27，為全加州 最佳。該市租金僅占家庭年收入的19.77%，顯示租屋族在當地面臨的經濟壓力相對較低。

報告以「租金佔年收入比率」為主要指標，數值越低表示租金越可負擔。除了佛利蒙外，北加其他主要城市也有不錯表現。舊金山排名第40（租金占收入20.52%）、聖荷西第70（22.18%）、屋崙第99（23.63%），整體呈現高收入抵消高租金的結構。

WalletHub分析師陸柏（Chip Lupo）說：「在租金最可負擔的城市中，租金中位數僅占收入中位數的15%，相比之下，最昂貴城市的比率則超過33%。這讓生活在租金較低城市的居民在財務上擁有明顯優勢，省下來的錢可以投入緊急基金或作為未來購屋的儲蓄。」

他建議，租房者在選擇居住城市時，應考慮租金占收入的比率，以確保生活品質。

值得注意的是，南加州城市雖租金比率略高，但在創新產業、文化多樣性與城市發展潛力等方面表現亮眼。以洛杉磯為例，儘管其租金占收入比率為28.06%（全美排名第171），但城市提供大量就業機會與創意產業資源，吸引年輕專業族群移居。格倫代爾則以其安全社區與優質學區著稱，雖租金比率為29.84%（排名第178），但生活品質依然受到居民肯定。

排名最末的邁阿密（第182，33.48%）也因其陽光氣候與國際化社會而持續吸引投資與移民，顯示租金負擔僅是生活考量之一。

在住房議題備受關注的當下，佛利蒙以其合理租金與高生活品質雙優的形象，成為灣區乃至全加州租金最友好的城市之一，提供居民穩定且具發展性的生活環境。