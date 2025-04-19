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全美中文歌唱大賽頒獎 以歌連結中文情

記者王日芯╱聖荷西報導
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小選手們一起比讚。（記者王日芯╱翻攝）
小選手們一起比讚。（記者王日芯╱翻攝）

由全美中文學校聯合總會主辦、僑務委員會指導的「影音歌唱大賽」頒獎典禮，日前以線上方式舉行，從中午12時持續至下午2時，來自全美各地的學生、家長、老師與來賓齊聚雲端，不僅頒發獎項，更播放多段選手提前錄製的精彩歌唱影片，一同見證學生們用歌聲學中文的感動歷程。

本次影音歌唱大賽吸引踴躍參與，共53組報名參賽。其中，小學組34組、青少年組15組、TCML組（團體與個人混合賽）四組，參賽作品風格多元、充滿創意，展現海外中文學習的豐富成果與熱情。

活動由北加州中文學校聯合會會長李娜亞主持，她以親切自然、富感染力的語調開場，向與會者介紹本次活動理念。她說：「孩子們藉由唱歌記住一個個中文字，一個個中文詞句，這是一條快樂又有效率的語言學習之路。我們希望孩子不只是開口唱，更在唱的過程中，自信說中文、愛上中文。」

總會長王婉君致詞。她感謝僑委會與金山灣區僑教中心長期支持中文教育，並肯定各地中文學校老師及家長的付出。談到歌唱比賽的初心，她笑說：「我五音不全，今天為了鼓勵孩子們，也要唱幾句。」隨即哼唱起大家耳熟能詳的中文歌曲，她補充：「中文歌曲短短三分鐘，卻富含情感與詞彙，是孩子們進入中文世界最自然的橋樑。今天每一位敢站出來唱中文歌的孩子，都是贏家！」

本次典禮也邀請金山灣區僑教中心主任莊雅淑線上致詞。她說：「很高興看到孩子們用歌聲傳遞中文的美，感謝總會每年持續創新教學方式，讓海外中文教育在傳承中注入活力。看到這麼多家庭一起參與，證明了語言學習不只是孩子的事，更是家庭情感的連結。」

典禮中播放多段事先錄製的學生歌唱影片，從幼童到青少年，學生們透過歌聲表達對中文的熱愛與學習成果。孩子們自信滿滿、唱出個人風格，每一段影片都讓觀眾露出會心微笑。部分獲獎學生將代表美西地區，參加預定於今年6月底舉行的「第114年全球僑校學生歌唱大賽」，與來自世界各地的華語學習者一同較勁、交流。

總會表示，這不只是場比賽，而是一堂音樂與語言交織的中文課，孩子能唱敢唱，就是最美的成果。

參賽選手上傳的歌唱影片。（記者王日芯╱翻攝）
參賽選手上傳的歌唱影片。（記者王日芯╱翻攝）

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