山景城推出ExpressPermitsMV 加快部分建築許可審批

山景城市府推出一項全新建築許可計畫–ExpressPermitsMV，為獨戶住宅業主和小型企業提供更快捷的審批服務。（取自山景城市政府網站）

山景城市府日前宣布推出全新建築許可計畫ExpressPermitsMV，旨在為獨戶住宅業主和小型企業提供更快捷的審批服務，以節省時間和金錢。

該計畫適用於以下類型的建築項目：600平方呎或以下的獨戶住宅改造項目、小於500平方呎的獨戶住宅增建項目、面積不超過5000平方呎的商業租戶裝修，包括零售、辦公、個人服務和醫療行業。

ExpressPermitsMV的目標是加快許可審查過程，並安排申請人與市府工作人員會面，以最高效的方式取得建築許可。市經理麥卡錫 （Kimbra McCarthy）說：「我們希望通過這項新計畫提供更優質的客戶服務。我們了解到，許多不太複雜的建築項目需要更便捷的審批渠道。無論是居民改建房屋，還是小型企業改善商業空間，ExpressPermitsMV都能在確保安全的前提下，加快審批流程。」

山景城市府社區發展部總監 默多克（Christian Murdock）指出，ExpressPermitsMV的主要目標是縮短從申請到獲得許可的時間。我們引入了一套更快速的審查流程，包括安排面對面或線上會議，讓市府工作人員能即時解答申請人的疑問，並提供可行的選擇。這不僅讓工作人員的工作更高效，也讓申請人受益。

在預約會議中，市府工作人員將與申請人合作，探討最優解決方案，並審查申請過程中可能遇到的問題。參與會議的可能包括建築設計專業人員、業主、企業主或其他相關申請人。該計畫由社區發展部、消防部和公共工程部的專業團隊共同推進。

ExpressPermitsMV是此前「一站式許可證計畫（One Stop Permit Program)」的升級版。原計畫在新冠疫情 爆發前僅適用於有限的住宅和商業項目，而新計畫擴大了適用範圍，並優化了審批流程。南灣ADU建築公司負責人汪小姐表示，建築許可審批是增建項目的重要一環。目前矽谷 各市有關建築項目審批的程序和耗時各有差異。通常建築公司可以承攬幫助業主申請的工作。但是如果符合這類加快審批程序的條件的話，還是十分建議客戶加以利用。