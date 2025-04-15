我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

Google又裁員 波及Android及Pixel部門

記者徐蓓蓓/舊金山灣區綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷歌又裁員，波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）
谷歌又裁員，波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）

繼今年1月向旗下平台與設備部門員工提供自願離職方案後，谷歌Google）公司近日再度展開裁員行動，裁減了該部門數百名員工，強調此舉是為提高營運效率。

據科技媒體The Information報導，谷歌於日前證實，本次裁員集中在平台與設備（Platforms and Devices）團隊。谷歌發言人說：「自去年整合平台與設備部門以來，我們持續追求更靈活有效的運作模式，這其中包括1月份推出的自願離職計畫，及後續的一些人員裁減措施。」

谷歌公司的平台與設備部門成立於2024年4月，由負責Android作業系統及Chrome瀏覽器的軟體部門，與負責Pixel智慧型手機及Chromebook筆電等硬體設備的團隊合併而成。今年1月時，該部門員工人數超過2萬人，但有超過1400名員工連署，要求公司在大規模裁員前，應提供更好的工作保障及離職補償。

谷歌當時向員工提出了買斷合約或資遣方案，但至今尚不明確究竟有多少員工接受買斷合約，以及有多少人此次被迫離職。

谷歌最近一次大規模裁員是在2023年1月，當時裁減1.2萬個職位，占全球員工數約6%。截至2024年12月，谷歌全球全職員工達18萬3323人。

值得注意的是，科技業整體裁員潮仍未停止。今年2月，Meta公司也宣布以績效表現為由，裁減全球約4000名員工，占其全球員工總數約5%。

谷歌發言人強調，目前公司仍繼續在美國和全球範圍內招募人才，裁員行動不會影響公司整體招募計畫。

谷歌 智慧型手機 Google

上一則

新書「鬥爭」：賀錦麗敗選 認為拜登應負責

下一則

南灣和半島人行道音響遭駭 播放假查克柏格和馬斯克錄音

延伸閱讀

谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門

谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門
Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp

Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp
IRS裁員 專家：財政赤字與移民社區面臨挑戰

IRS裁員 專家：財政赤字與移民社區面臨挑戰
Google傳裁員數百人 Pixel手機、Android部門遭殃

Google傳裁員數百人 Pixel手機、Android部門遭殃
Google企業AI平台再升級 加入文字轉音樂模型Lyria

Google企業AI平台再升級 加入文字轉音樂模型Lyria

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連