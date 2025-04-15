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恰恰打擊樂團 5/11母親節音樂會

庫比蒂諾訊
恰恰打擊樂將於母親節當天下午於庫比蒂諾市迪安薩社區學院舉辦2025春季音樂會。(恰恰打擊樂提供)
恰恰打擊樂將於母親節當天下午於庫比蒂諾市迪安薩社區學院舉辦2025春季音樂會。(恰恰打擊樂提供)

「恰恰打擊樂」將於5月11日（星期日），母親節當天下午3時於庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）Visual and Performing Arts Center舉辦「恰恰打擊樂2025春季音樂會」。

在這場打擊樂團音樂會中，觀眾可以聽到木琴、鐵琴、爵士鼓、定音鼓和拉丁手鼓等豐富多樣的打擊樂器聲響。這群小小表演者多為國小或國中生，自幼即接受Cha Cha打擊樂專業的訓練，從音樂零基礎開始到對打擊樂器嫻熟的掌控。

他們將演奏的樂曲包括Santana 樂團經典拉丁曲目「Oye Como Va」、「Soul Sacrifice」、Coldplay 世界名曲「Viva La Vida」、台語經典「一支小雨傘」、英文歌「Can′t Take My Eyes Off You」、 爵士樂大師Chick Corea 作品「Spain」，及多首打擊樂合奏的現代和古典改編樂曲。

恰恰打擊樂是由來自台灣的打擊樂博士謝家豪老師(Dr. Ja Hsieh)於2016年創立。他表示，打擊樂器不同於一般樂器，除了需要專業指導，更是倚賴專屬的固定練習場地和充足的樂器，才能穩定上課和持續的表演。

此次音樂會票價25元(僅限實體售票，須於5月1日前購買)。地點：3224 El Camino Real, Santa Clara, CA 95051。電話購票:(408) 802-0338。www.chachapercussion.com

母親節 爵士樂

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