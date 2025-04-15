台中一中110周年校慶 校友會線上美展

台中一中校友會為慶祝創校110周年暨美術班設班30周年，舉辦「藝術深傳愛、科技廣傳情」線上美展，與全球校友共享藝術盛宴。（主辦單位提供）

為慶祝台中⼀中創校110周年暨美術班設班30周年，美術班召集⼈暨老師朱忠勇、鄭炳煌、蕭妤鴒、楊振華、謝怡如攜⼿學⽣在美國台中⼀中校友會線上藝術中⼼，舉辦「藝術深傳愛、科技廣傳情」線上美展，並與全球校友共享藝術盛宴。

此次線上美展於六⼤虛擬美術館同步展出，分別為：「⼀中美術館」的學⽣線上畫展、「忠勇美術館」的朱忠勇老師畫展、「炳煌美術館」的鄭炳煌老師畫展、「妤鴒美術館」的蕭妤鴒老師畫展、「振華美術館」的楊振華老師畫展、「怡如美術館」的謝怡如老師畫展。

本次展覽精選120件作品，涵蓋五位美術老師及學⽣代表作，展現⼀中美術教育的豐碩成果。台中⼀中美術科與特教組誠摯邀請社會大眾⼀同在線上沉浸這場難得的3D藝術饗宴。此活動主辦單位為台中⼀中美術科、台中⼀中特教組，協辦單位為美國台中⼀中校友會、傳愛懷恩協會活動詳情如下︰

展覽⽇期：2025年4⽉15⽇至2025年10⽉15⽇

展覽地點：美國台中⼀中校友會線上藝術中⼼

網站網址：https://artcenter.tcfshalumni.us