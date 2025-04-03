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蛋白面膜護膚暴紅 專家提醒最好搭配適合自身膚質護理程序

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
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社媒應用上有超多用戶透過前後對比影片，展示蛋白面膜精緻細膩肌膚的效果。（取自TikTok平台）
社媒應用上有超多用戶透過前後對比影片，展示蛋白面膜精緻細膩肌膚的效果。（取自TikTok平台）

隨著天然護膚風潮興起，蛋白面膜（Egg White Face Mask）憑藉其簡單、低成本與即時緊緻效果，在社交媒體上迅速走紅，成為年輕族群熱推的DIY美容秘方。

蛋白面膜近期在TikTok等社群平台上暴紅，2024年Q4TikTok消費趨勢榜單中，「蛋白面膜」位居榜首。TikTok應用上更是有超多用戶透過前後對比影片，展示肌膚短暫緊緻與細緻效果，使其成為美容愛好者的熱門選擇。

隨著人們對化學護膚品的擔憂增加，天然、環保的DIY美容法日益受到歡迎。蛋白富含蛋白質與酵素，可在肌膚形成薄膜，使皮膚短暫感覺緊實與光滑，特別適合油性或混合性肌膚。此外，蛋白作為傳統美容成分，在亞洲地區早已流傳多年，許多名人與模特兒也公開分享其使用經驗，進一步推動流行趨勢。

相較於昂貴的高端護膚品，蛋白面膜成為學生及預算有限消費者的實惠選擇。製作方式簡單，只需一顆蛋白即可完成。以下為兩款常見配方：

經典緊膚蛋白面膜：將蛋白打散，均勻塗抹於臉部，靜待15分鐘後洗淨。

蜂蜜蛋白保濕面膜：蛋白混合1茶匙蜂蜜與幾滴檸檬汁，塗抹臉部15分鐘後清洗，可滋潤肌膚並提亮膚色。

雖然蛋白面膜具有短暫美容效果，但皮膚專家提醒使用時需注意：

避免細菌感染：生蛋可能含沙門氏菌，應使用乾淨工具，選擇巴氏殺菌蛋白。

不宜頻繁使用：每周最多1至2次，避免肌膚過度緊繃或乾燥。

過敏測試：首次使用前，建議先在手腕內側測試，確保不會產生過敏反應。

蛋白面膜雖然成為熱門護膚趨勢，但長期效果仍有待研究，專家建議搭配適合自身膚質的護理程序，才能真正維持健康美肌。

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