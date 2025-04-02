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「蛇龍舞春 漢服演繹」活動 洪兆寧設計9套漢服 感受傳統魅力

記者王日芯／聖荷西報導
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設計師洪兆寧(中)與模特們。（記者王日芯／攝影）
設計師洪兆寧(中)與模特們。（記者王日芯／攝影）

由王吳文教基金會主辦的「蛇龍舞春 漢服演繹」活動日前在佛利蒙舉行。這場文化活動帶來了一場視覺與藝術的雙重饗宴，還透過華麗漢服展示與現場互動，讓觀眾近距離感受中華傳統服飾的魅力。

柏克萊大學年輕設計師洪兆寧（Ariel Hong）親手設計的九套漢服走秀，以蛇年與龍年為設計靈感，結合歷史朝代的經典服飾形制，讓觀眾仿佛穿越時空，置身於千年前的輝煌盛世。

洪兆寧設計的唐朝漢服。（記者王日芯／攝影）
洪兆寧設計的唐朝漢服。（記者王日芯／攝影）

音樂響起，模特們依次登場，身穿不同時代的漢服緩步而行，每一件服飾都彷彿訴說著一段歷史故事。這場「蛇龍舞春」漢服演繹活動不僅展現了傳統服飾的華美，更透過設計師洪兆寧的巧思，將東方傳說與歷史服飾融合，打造了一場以「蛇」與「龍」為靈感的視覺饗宴。

她從「白蛇傳」中汲取靈感，設計了一套南北朝風格的漢服，呈現出白素貞典雅柔美的形象。這套服飾採用了九破裙與輕盈的披帛，裙襬層層交錯，如水波般流動，裙裾隨步伐輕輕飄揚，宛如仙氣縈繞，將白蛇的神秘與飄逸之感完美呈現。

漢服走秀。（記者王日芯／攝影）
漢服走秀。（記者王日芯／攝影）

另一套盛唐時期的服飾則選擇了華麗的八破裙與寬袖大袖衫，展現出盛唐的雍容大氣。還有西漢時期的曲裾袍，並以百步蛇為設計靈感，宛如蛇蜿蜒前行的姿態，繡上細緻的蛇紋樣，使整體服飾更具神秘感。

她還帶來了一套戰國袍，這套服飾展現出戰國時期士人的瀟灑風範。同時，還有男士模特身著盛唐風格的服飾，腰間束帶，他高舉長劍，隨音樂舞動，讓整場演出達到最高潮。

設計師洪兆寧(右)接受採訪。（記者王日芯／攝影）
設計師洪兆寧(右)接受採訪。（記者王日芯／攝影）

走秀後，進入設計師座談與現場問答環節，不少觀眾對這位年輕設計師的創作歷程感到好奇。一位觀眾舉手提問：「作為學生，你是如何平衡學業與漢服設計的呢？」

洪兆寧笑著回答：「我的回答可能會讓家長們失望，因為我把很多精力放在了愛好上。其實漢服設計對我來說不只是興趣，而是一種生活方式。當你真正熱愛一件事時，就會願意為它騰出時間。」

舊金山台北經濟文化辦事處代表朱永昌受邀出席並講話：「漢服不僅是一種服飾，更是一種文化的象徵，今天的活動讓我們看到了年輕世代如何透過創意與設計，使傳統文化煥發新生。」

朱永昌進指出：「我們希望未來能有更多機會促進文化對話，讓世界看到台灣年輕設計師的才華，也讓漢服之美被更多人欣賞。」

王吳文教基金會表示，希望透過這樣的活動，讓大家不只是欣賞漢服，還能真正了解其中蘊含的文化價值。這場精彩的「蛇龍舞春」漢服演繹活動雖然已落幕，但漢服之美與文化傳承的精神將持續流轉，讓中華傳統文化閃耀於國際舞台。

舊金山 柏克萊

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