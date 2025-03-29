蹦藝術執行長林仁斌 灣區展現約翰·威廉斯音樂魔法

蹦藝術（BONART）執行長暨長笛音樂家林仁斌4月5日將分享電影配樂的音樂賞析會「約翰·威廉斯的音樂魔法」。（主辦單位提供）

蹦藝術（BONART）執行長暨長笛音樂家林仁斌4月5日下午2時將在金山灣區僑教中心分享電影配樂的音樂賞析會「約翰·威廉斯的音樂魔法」，帶領聽眾們進入各個經典電影的場景。

美國矽谷 公益平台創辦人蔡秀美說，還記得那些年的滋味，當「大白鯊」的低鳴從老戲院的破喇叭竄出來，大家嚇得抓緊票根，手心全是汗，眼淚都快掉下來；「星際大戰」的號角一響，大家的心跟著星艦飛出去，這些都是約翰威廉斯的音樂，就像老放映機的燈光，照亮大家年輕時的臉，把夢想燒進了心底。

她表示，林仁斌不僅是一位長笛裡吹出淚水的音樂家，這場「約翰·威廉斯的音樂魔法」講座，將帶領老影迷們走回燈光暗下的電影時光，大家的回憶也將被喚醒的懷舊氛圍時刻，講座像是跟年輕時的自己告別的儀式。除了上述電影，林仁斌也將帶領聽眾聽見「哈利波特 」的魔法鈴聲，飛回霍格華茲的青澀歲月，以及「侏羅紀公園」的驚天鼓聲。

林仁斌是知名長笛演奏、指揮、撰文、演講與音樂攝影全方位音樂家，2001年巴黎師範音樂院（École Normale Supérieure de paris）畢業，以長、短笛演奏室內樂及樂團指揮，並活躍於國際音樂節與國內外音樂廳，已出版的演奏專輯有「夜間咖啡館」、「妳的我的」、「華麗聚焦-雙長笛與鋼琴的歌劇院之夜」、「華麗聚焦II-卡門」及「動物狂歡節」。

除了蹦藝術執行長，林仁斌也是Podcast古典音樂節目「蹦藝術」主持人，多年來撰文拍攝訪問音樂家，以文字與攝影見長，每年演講場次逾百場，替國家交響樂 團、長榮交響樂團與國家兩廳院、苗北藝文中心等各單位邀約音樂講座策展、音樂導聆與撰稿人。