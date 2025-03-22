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英特爾CEO陳立武 自掏腰包2500萬買股 5年內不出售 與股東同陣線

記者龔玥╱聖荷西報導
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陳立武投資2500萬美元購買英特爾股票。（英特爾官網）
陳立武投資2500萬美元購買英特爾股票。（英特爾官網）

半導體巨頭英特爾（Intel）上周迎來新任首席執行官陳立武（Lip-Bu Tan）正式上任。在晶片行業打拚數十年的他面對的挑戰驚人：公司股價低迷、營收承壓、晶片設計與製造處於戰略十字路口。英特爾以一份高風險、高回報的薪酬方案，期待這位馬來西亞出生、新加坡長大的高管帶領公司重回巔峰。

根據公司公告，65歲的陳立武已承諾自掏腰包，投資2500萬美元購買英特爾股票，並承諾至少五年內不得出售。這一安排罕見地借鑑私募股權公司的做法，確保CEO與股東站在同一戰線上。

根據薪酬諮詢機構Farient Advisors分析，如果陳立武未能實現預定目標，他可能在這筆個人投資上虧損，但若他表現優異，他的整體薪酬潛在價值將超過4.08億美元。在陳立武上任消息公布後，股價已有超過10%的反彈。Farient評估指出，若他能夠推動股價翻三倍至70美元左右，英特爾的市值將增加2080億美元，達到前所未有的3120億美元。

資料顯示，陳立武2025財年的薪酬結構包括：基本年薪100萬美元、目標年終獎金200萬美元以及價值2400萬美元的年度股權獎勵。此外，他作為簽約獎勵獲得價值1700萬美元的績效股票單位（PSU）和2500萬美元的股票期權。

然而這些獎勵並非「免費午餐」。他必須將股價翻倍，並優於標準普爾500指數的回報，才能兌現PSU。如果股價上漲兩倍，他將獲得三倍的PSU，價值達1.53億美元。在股價上漲三倍的假設下，他的股票期權價值將達到1.27億美元。

Farient首席資料官霍夫曼（Eric Hoffmann）形容這份方案「槓桿極高」，「如果股價不上漲，或者表現平平，他不僅拿不到這些股票獎勵，還可能賠掉自己的投資。」讓CEO拿出巨額個人資金投資自家公司股票，在上市企業不常見。

英特爾表示，陳立武的薪酬具有市場競爭力，反映了他的技術領導經驗和為股東創造價值的承諾。這份高風險薪酬計畫顯示英特爾相信陳立武能夠帶來變革，並傳遞出公司不容失敗的決心。

對於英特爾而言，新CEO的上任既是一場豪賭，也是一場重生的機會。成功與否，將決定這家晶片巨頭能否在人工智慧時代重回科技舞台中心。

英特爾 CEO 新加坡

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