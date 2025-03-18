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漫畫家徐文迪新作 探討AI自主性

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
徐文迪的最新作品「無極之粒」（The Infinity Particle）是一部以火星為背景的科幻圖像小說。（受訪者提供）
徐文迪的最新作品「無極之粒」（The Infinity Particle）是一部以火星為背景的科幻圖像小說。（受訪者提供）

在當代美國漫畫界，徐文迪是一位備受矚目的新星。她以創造力和豐富的文化背景，成功打造了多部備受讚譽的漫畫作品，不僅吸引了年輕讀者，也引發了漫畫愛好者和評論家的熱烈討論。

徐文迪說，自己從小喜歡畫畫，高中時就開始畫漫畫，15歲時和朋友一起寫了第一部奇幻小說。雖然後來就讀的是心理系，但她一直堅持創作漫畫並在網路上發表。畢業後她嘗試了不同的工作，後來2014年的時候進入了出版行業，並決定開始認真開始漫畫創作。

當時她和自己的朋友沃克（Suzanne Walker）一起在網路上創作漫畫。這後來成為她出版的第一部漫畫書「月餅（Mooncakes)」的雛形。故事講述了一名年輕女巫與她的狼型變身朋友共同對抗黑暗力量的故事。作品中，不僅展現了兩位主角的深厚情感，也探討了身分認同、家庭關係與自我成長等主題。

徐文迪的創作風格充滿奇幻色彩，但她從未放棄對人性深度的挖掘。無論是家人之間的羈絆，還是朋友之間的支持，這些真實而細膩的情感描寫，讓她的故事更具共鳴。在風景如畫的康州長大的她，也對自然有著天生的熱愛。這一點也表現在她的第二部作品「潮歌（Tide Song）。」這本書像是她寫給美麗世界的一封情書。

徐文迪的最新作品「無極之粒」（The Infinity Particle）是一部以火星為背景的科幻圖像小說，展現了她在創作領域的另一個高峰。故事主角是一名懷抱夢想的發明家，離開地球到火星追求事業新篇章。在那裡，她遇見了一個冷漠卻迷人的人形AI——Kye。兩人之間的合作與情感不僅挑戰了對人工智慧與人性的理解，也引發了對自由與自我意識的深刻思考。

「無極之粒」以其獨特的有限色調設計，營造出富有張力的視覺效果，同時也突出了作品的情感深度與哲學內涵。徐文迪在這部作品中成功結合了感官美感與思想啟迪，探討了AI的自主性、情感的真實性以及人性與科技的界限。

這部圖像小說不僅是徐文迪對未來世界的創想，也是她對自由與自我追尋的詩意讚歌。徐文迪再次證明了她能以巧妙的敘事與精緻的藝術風格，引發讀者對現實與未來的深刻反思也為她的創作世界增添了另一層豐富的維度。

徐文迪的創作風格充滿奇幻色彩，但她從未放棄對人性深度的挖掘。（徐文迪自畫像）
徐文迪的創作風格充滿奇幻色彩，但她從未放棄對人性深度的挖掘。（徐文迪自畫像）

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